Top 10 des meilleures clés usb 64go

10. SanDisk Ultra 64 Go

9. SanDisk Ultra Fit 64Go

8. La Cie RuggedKey 64 Go

7. Corsair Flash Voyager 64 Go

6. Corsair Voyager Slider X2 64 Go

5. SanDisk Extreme Flash Go - 64 Go

4. Transcend JetFlash 780 64 Go

3. Corsair Flash Voyager GT 64 Go

2. HyperX Savage 64 Go

1. Lexar JumpDrive P20 64 Go

Modifié le 22/03/2017 à 15h05

Les débits indiqués sont les débits maximaux fournis par les constructeurs. En pratique, les débits sont plus faibles ; ils dépendent notamment de l'alimentation et du nombre d'appareils utilisés sur un même port. Attention : les débits chutent fortement pour les petits fichiers. Regrouper de nombreux petits fichiers dans une archive de type zip résout ce problème.Les clés sont classées de la moins performante à la plus performante. Les modèles du bas du classement ne sont pas dépourvus d'intérêt et sauront vous séduire par leur faible coût ou leur design original. Toutes méritent de figurer dans ce classement des meilleurs clés 64 go.C'est l'un des best-sellers de SanDisk et un très bon rapport qualité prix. La fiche est rétractable et n'est pas protégée par un capuchon. La partie amincie comporte un anneau qui permet de la fixer à un porte-clés, ce qui n'est pas très logique pour une clé qui n'est pas protégée contre la poussière. Pour cet usage les Flash Voyager de Corsair sont plus adaptées.Pour sécuriser ses documents SanDisk propose SecureAccess, un logiciel gratuit qui permet de créer une zone cryptée (128 bits) protégée par mot de passe sur la clé. Il existe un modèle plus récent, plus rapide et plus cher, la SanDisk Extreme, présentée plus loin dans cet article.Performance identiques au modèle précédent mais ergonomie totalement différente. Cette clé minuscule mesure seulement deux centimètres et comporte un capuchon protecteur transparent. Quand la clé est insérée dans l'ordinateur on aperçoit une petite pièce en plastique portant le logo de SanDisk, qui dépasse à peine et dont la taille est juste suffisante pour que l'on puisse la saisir.L'intérêt de ce modèle est qu'on peut le laisser en place en permanence sur un téléviseur, pour y stocker des films, ou sur un ordinateur portable dont le SSD serait un peu limité en capacité de stockage.Son air de mini grenade en mousse est justifié : c'est une guerrière capable de survivre à une chute de 100 mètres de hauteur, a fortiori à une chute depuis votre table de travail. Elle n'est pas étanche, mais protégée contre les projections d'eau et les poussières.La protection physique n'est pas tout ; La Cie fournit gratuitement un logiciel de cryptographie AES 256 bits, qui fonctionne sur le même principe que chez SanDisk, avec l'installation d'une sorte de coffre fort virtuel sur une partie de la clé.Alternative : la DataTraveler Locker de Kingston : un peu plus lente et moins résistante, mais pourvue d'une protection matérielle qui bloque la clé après 10 faux codes et d'une solution de stockage dans le Cloud.Un peu plus sobre que le modèle précédent, voici une clé USB à emporter partout avec soi. Sa coque en caoutchouc la protège des chocs et de la poussière puisqu'elle est étanche à l'immersion (il n'est pas précisé jusqu'à quelle profondeur). Il est possible de glisser l'anneau d'un porte-clefs à son extrémité.Elle est très bon marché, surtout depuis l'apparition de la nouvelle version GT (voir plus loin). Comme elle ne coûte que quelques euros de plus que la SanDisk Ultra, c'est sans doute un bon choix pour les budgets serrés.Seul bémol : Corsair ne fournit pas de logiciel de cryptographie.Rapide en lecture, un peu moins en écriture, elle constitue un bon compromis entre compacité et praticité. Elle est en effet toute petite et dépourvue de capuchon amovible, remplacé par un embout coulissant plus commode à utiliser.On pourra la passer rapidement d'un appareil à l'autre ou bien la laisser en place ; elle saura se faire discrète.La version Extreme est 60 % plus cher que la version Ultra, mais SanDisk annonce des débits deux fois plus importants en lecture et encore plus en écriture. Le débit en écriture est très nettement supérieur à celui du Corsair Slider.L'ergonomie est amélioré par rapport à l'ancien modèle, grâce un ergot plus en relief, qui facilite la sortie de la fiche du corps de la clé.Bien que ses performances avoisinent celles de la SanDisk Extreme, la JetFlash de Transcend est nettement moins bon marché. On pourra toutefois la trouver beaucoup plus élégante avec son damier noir et anthracite et sa tranche argentée. Qui a dit que les clés USB devaient obligatoirement être moches ? Bien protégée par son capuchon elle pourra traîner dans une poche ou un sac à main sans risque pour vos données.Autre atout ce cette clé très réussie : le logiciel Transcend Elite. Il saura encrypter vos fichier en AES 256 bits, mais aussi organiser des sauvegardes de vos fichier sur la JetFlash y compris depuis le Cloud (Google ou Dropbox).La vitesse d'écriture est doublée par rapport au modèle Voyager de base, ce qui se traduit dans son prix puisque la nouvelle version est 50% plus chère que l'ancienne.La coque antichoc en caoutchouc est identique à deux détails près : le bleu canard cède la place à un rouge plus dynamique et la mention GT fait son apparition ; ces deux lettres signifient sans doute quelque chose mais Corsair ne le précise pas.Cette clé usb est commercialisée sous la marque HyperX, mais elle est en réalité fabriquée par Kingston. C'est la clé la plus rapide de ce fabricant. Son apparence agressive la destine sans doute aux gamers où à ceux qui souhaitent impressionner leurs collègues de bureau.Moins rapide et plus chère que la n°1 de notre sélection, on la choisira pour son look, de manière moins subjective, pour la présence d'un capuchon protecteur.La clé qui arrive première dans notre classement des meilleures clés USB 64 Go est la plus rapide, ce qui est attendu, mais aussi et l'une des moins chères. Mélangeant plastique et métal elle est plutôt sobre et de bon goût. La fiche USB coulisse et n'est pas protégée contre les poussières. Dommage que Lexar n'ait pas conçu une clé de voyage sur cette base...C'est en tout cas le meilleur rapport vitesse/euros dépensés, et si l'on ne compte pas l'emporter sur les routes c'est la bonne affaire du moment.Cerise sur le gâteau, Lexar fournit un logiciel de cryptographie, EncryptStick Lite à la norme AES 256 bits.