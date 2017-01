PC portables : les meilleurs ultrabook et hybrides

Les critères de sélection

« Léger et pas cher » sont deux attributs difficiles à concilier sans condamner l'équipement et les performances. A la frontière du netbook et du notebook - sous Windows 10 - en passant par le Chromebook, on trouve tout de même des machines recommandables. Les prix s'échelonnent ici de 199 à 350 euros environ.



Notre sélection d'ultrabook Autrefois vitrine haut de gamme du savoir-faire des fabricants en matière de miniaturisation, les ultrabook sont aujourd'hui plus abordables (600 à 800 euros sur les premiers bons ultrabook). Ce label poussé par Intel désigne des PC portables fins, légers, qui s'allument rapidement et peuvent parfois se montrer très puissants. Les finitions sont souvent très soignées, le coup de cœur est facile. Mais attention, sur les configurations les plus évoluées, on peut dépasser les 2 000 euros.

Notre sélection de PC hybrides et convertibles PC 2-en-1, hybrides , convertibles ou encore « multimodes », les appellations ne manquent pas pour désigner cette nouvelle génération de machines nomades cherchant à réunir le meilleur de deux mondes : ordinateurs portables et tablettes. Toutes sont nécessairement tactiles : certaines restent en un morceau mais avec une charnière spéciale permettant à l'écran de basculer, d'autres peuvent se détacher en deux morceaux. Le ticket d'entrée de notre sélection, c'est 800 euros.



Sauf besoins spécifiques (jeu vidéo, station de travail, etc), la traditionnelle - et encombrante - tour d'ordinateur séduit de moins en moins. Le déclin est sévère, il semble même inéluctable. Il faut dire que l'usage moderne de l'informatique a changé : toujours plus ancré sur des services et dépendant du Web, il réclame avant tout de la mobilité. Le smartphone est aux avant-postes de cette mutation. La tablette y a également participé mais ses ventes s'essoufflent, au profit d'ordinateurs portables qui ont réussi à s'adapter... et à redonner envie, comme les ultrabook.Qui dit mobilité, dit ordinateurs légers et petits. Mais pas trop petits non plus, sinon on retombe dans le format tablette, pas commode dans certains usages comme la navigation Web ou la saisie de texte. Entre 11,6 pouces (29,5 cm) et 14 pouces (35,6 cm), avec une préférence pour le meilleur compromis - selon nous - entre mobilité et confort, à savoir 13,3 pouces (33,8 cm). A partir de là, l'idée c'est de trouver un bon équilibre entre puissance et autonomie, en fonction de ses besoins.Dernier point à noter : nous avons choisi de mettre en avant des machines, celles que nous avons testées ou que nous trouvons équilibrées, mais c'est avant tout le châssis qui importe. Et pour un châssis donné, il existe de multiples configurations possibles, pas toujours les mêmes selon les boutiques. A vous de jauger les différentes offres pour coller au mieux à vos besoins et votre budget : un meilleur processeur et un peu moins de stockage par exemple...Dans ce registre, vous pouvezEt voici deux vidéos qui pourront vous aider à mieux faire vos choix :