Guide d'achat 2016 : quel smartphone à moins de 250 euros ?

Retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones pour Noël

Retrouvez notre sélection de smartphones pas chers

Guide d'achat des smartphones pas chers

Un smartphone à moins de 150 euros



Un bon smartphone à moins de 150 euros ? Pas impossible ! Certains modèles réussissent, même à ce prix, à rendre de fiers services à l'utilisateur pour lire ses mails, consulter les réseaux sociaux, voire jouer (un peu) ! Les meilleurs compromis, au meilleur prix c'est par ici !



Nos choix dans la catégorie des smartphones à moins de 150 euros Un bon smartphone à moins de 150 euros ? Pas impossible ! Certains modèles réussissent, même à ce prix, à rendre de fiers services à l'utilisateur pour lire ses mails, consulter les réseaux sociaux, voire jouer (un peu) ! Les meilleurs compromis, au meilleur prix c'est par ici !

Un smartphone à autonomie élevée



La sélection suivante s'adresse à ceux qui pestent contre la batterie de leur smartphone, ou pour ceux qui n'arrêtent pas de vous emprunter votre câble de rechargement. Il y a une alternative à l'ajout d'une batterie externe dans son sac : embarquer un terminal qui dispose déjà d'une autonomie suffisante pour tenir une grosse journée de travail, voire de passer la nuit sans avoir vu une prise de courant.



Nos choix dans la catégorie des smartphones à autonomie élevée La sélection suivante s'adresse à ceux qui pestent contre la batterie de leur smartphone, ou pour ceux qui n'arrêtent pas de vous emprunter votre câble de rechargement. Il y a une alternative à l'ajout d'une batterie externe dans son sac : embarquer un terminal qui dispose déjà d'une autonomie suffisante pour tenir une grosse journée de travail, voire de passer la nuit sans avoir vu une prise de courant.

Un smartphone à grand écran



Il y a encore trois ans, les smartphones 5,5 pouces étaient une exception. Aujourd'hui, ils seraient presque en passe de devenir la règle ! Plus confortables pour la lecture ou le visionnage de photos et de vidéos, ils sont aujourd'hui très abordables, et peuvent être de bonne qualité pour leur petit prix. Voici notre sélection, pour les utilisateurs qui voient grand !



Nos choix dans la catégorie des smartphones à grand écran Il y a encore trois ans, les smartphones 5,5 pouces étaient une exception. Aujourd'hui, ils seraient presque en passe de devenir la règle ! Plus confortables pour la lecture ou le visionnage de photos et de vidéos, ils sont aujourd'hui très abordables, et peuvent être de bonne qualité pour leur petit prix. Voici notre sélection, pour les utilisateurs qui voient grand !

Un smartphone pour la photo

Autant le dire tout de suite : pour moins de 250 euros, vous aurez énormément de mal à trouver un smartphone doté d'un appareil photo digne de ce nom. Et d'ailleurs, les modèles que nous retenons dans cette catégorie ne sont pas dénués de défauts, bien loin de là. Néanmoins, pour faire de la photo de jour ou dans de bonnes conditions d'éclairage, en faisant le tri, on peut trouver quelques terminaux qui se distinguent du lot.



Nos choix dans la catégorie des smartphones dotés d'un bon appareil photo Autant le dire tout de suite : pour moins de 250 euros, vous aurez énormément de mal à trouver un smartphone doté d'un appareil photo digne de ce nom. Et d'ailleurs, les modèles que nous retenons dans cette catégorie ne sont pas dénués de défauts, bien loin de là. Néanmoins, pour faire de la photo de jour ou dans de bonnes conditions d'éclairage, en faisant le tri, on peut trouver quelques terminaux qui se distinguent du lot.

Un smartphone au design élégant



Le design, ça peut paraître purement cosmétique. Pourtant, un smartphone c'est aussi un objet qui n'a pas vocation à être forcément un bout de plastique sans la moindre personnalité. Les mobiles de cette sélection se distinguent par la qualité de leurs matériaux ou le confort de leur prise en main



Nos choix dans la catégorie des smartphones au design élégant Le design, ça peut paraître purement cosmétique. Pourtant, un smartphone c'est aussi un objet qui n'a pas vocation à être forcément un bout de plastique sans la moindre personnalité. Les mobiles de cette sélection se distinguent par la qualité de leurs matériaux ou le confort de leur prise en main

Un smartphone Windows



La dernière catégorie de notre guide d'achat s'adresse aux utilisateurs qui fuient volontairement Android, même si ça devient de plus en plus difficile. Windows Phone et son successeur Windows 10 mobile sont évidemment en première ligne, et ce sont même à peu près les seuls à ce prix.



Nos choix dans la catégorie des Windows Phone La dernière catégorie de notre guide d'achat s'adresse aux utilisateurs qui fuient volontairement Android, même si ça devient de plus en plus difficile. Windows Phone et son successeur Windows 10 mobile sont évidemment en première ligne, et ce sont même à peu près les seuls à ce prix.

Modifié le 30/11/2016 à 11h13

L'offensive de constructeurs chinois ou de marques « low cost » comme Wiko ont tiré les prix vers le bas du panier, et si la qualité n'était pas toujours au rendez-vous il y a encore deux ou trois ans, la situation a considérablement évolué depuis.Grand écran, autonomie, performances en photo, on trouve de tout aujourd'hui, même pour les utilisateurs exigeants ou allergiques à Android !À condition de ne pas placer la barre trop haut sur ses attentes, particulièrement sur la photo où de bons composants sont encore synonymes de prix relativement élevés, on peut dire que de nombreux smartphones vendus en dessous 250 euros sont au moins d'assez bonne qualité.Que vous cherchiez un smartphone à grand écran, un monstre d'autonomie ou un bon appareil pour capturer les instants du quotidien, nous avons réuni une sélection de terminaux qui répondront à vos besoins.