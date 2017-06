Encore besoin d'un cadeau pour la Fête des Pères ?

Une enceinte waterproof : l'Ultimate Ears Boom

Un casque pour gamer

Pour rouler en sécurité : le Tomtom !

On se motive avec un Fitbit !

Une tablette pas trop chère !

Il est encore temps d'acheter ce cadeau, pour peu que vous suiviez nos quelques conseils :c'est l'astuce quand vous êtes à la bourre. De nombreux magasins tels que la Fnac, Darty ou Boulanger vous offrent la possibilité de récupérer sous quelques heures vos produits, directement en magasin. Un gain de temps indéniable.les produits high-tech dépassent souvent le budget cadeau que l'on est prêt à attribuer à la Fête des Pères. N'hésitez pas à craquer à plusieurs, le prix passera forcément mieux.vraiment pas le temps ? La carte cadeau sauve toujours, surtout à la toute dernière minute.C'est unpour l'été qui arrive : l'est une enceinte portable et waterproof. Parfaite pour les journées au bord de l'eau, ou pour partir en randonnée musicale ! À noter que certains modèles sont en promotion, ce qui est toujours agréable.Vous jouez aux jeux vidéo avec votre père ? Offrez lui un bon casque, comme ce Steelseries qui n'a plus rien à prouver. Lenous semble en effet être un bon compromis entre confort, prix et performance !Que vous voyagiez souvent avec lui ou non, pensez aupour la Fête des Pères ! Il gère intelligemment les bouchons et lui permet de connaître les zones de danger. Si le prix est trop élevé, choisissez un modèle plus simple qui sera parfait pour le guider vers vos prochaines vacances communes.Grand sportif ou joggeur du dimanche, le bracelet Fitbit permettra à votre papa de traquer tous les efforts qu'il peut faire dans la journée. De quoi le garder motivé, voire déclencher chez lui une petite envie de chausser ses baskets ?Vous êtes plusieurs ? On craque pour la Lenovo Tab 2, une tablette pas si chère que ça mais qui fait parfaitement le job. Et si vous avez le budget... on craque pour la Yoga Tab