Tesla : des superchargers V3 ultra-rapides ?

Modifié le 28/12/2016 à 12h15

L'industrie automobile toute entière s'y colle et tous les constructeurs ont, dans leurs cartons, des projets plus ou moins aboutis pour ce nouveau segment. Tous savent également deux choses : l'autonomie des batteries et le temps de recharge de ces dernières sont les deux principaux problèmes à résoudre pour que les moteurs électriques soient aussi intéressants que les moteurs à explosion.Outre être le constructeur le plus avancé dans la voiture électrique, avec deux modèles en circulation et un troisième qui arrivera en 2017, Tesla a également l'avantage d'avoir déployé son propre réseau de bornes de recharge. Des bornes plus rapides que la moyenne, appelées. Elles délivrent 120 kW pour la première génération et 145 kW pour la seconde, ce qui permet une recharge en moins d'une heure d'une batterie totalement vide.C'est mieux que la concurrence mais ça reste encore beaucoup plus long que le remplissage d'un réservoir d'essence. Elon Musk veut donc faire mieux et, dans un échange de tweet avec le journaliste d'Electrek.co Frederic Lambert, il a tout simplement annoncé qu'une nouvelle génération dedevrait voir le jour. Une génération qui réduirait énormément le temps de recharge.Au journaliste Frederic Lambert, Elon Musk annonce l'existence, dans les cartons de son entreprise, une troisième génération dequi bénéficierait de panneaux solaires et de batteries PowerPack 2 construites par Tesla également. De quoi potentiellement en faire des bornes de recharge autonomes qui se chargeraient avec l'énergie solaire avant de redistribuer l'électricité aux voitures.Mais, surtout, les nouveauxde Tesla pourraient délivrer plus de 350 kW, soit près de trois fois plus que lesde deuxième génération. De quoi réduire le temps de recharge d'une batterie de près de deux tiers et le rendre comparable au temps nécessaire pour faire le plein.