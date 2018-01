Top 6 des meilleurs drones caméra sur le marché

DJI Mavic Pro

Bien que la législation française soit très stricte sur l'usage des drones - a fortiori ceux pouvant filmer - il reste possible de se faire plaisir avec leséquipés de caméras. Ce top 6 vise avant tout les particuliers. Les professionnels ont leur propre article dédié sur notre site. Comme il existe des centaines de modèles sur le marché, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires celui que vous préférez et/ou utilisez au quotidien.Le Mavic Pro, c'est un peu le 4x4 des drones. Ce petit appareil d'à peine 800 grammes est clairement un incontournable des. Il embarque dans son nez une nacelle stabilisée sur trois axes ainsi qu'une caméra pouvant filmer jusqu'en 4K à 30 images par secondes. Si cela ne vous suffit pas, sachez que lepossède toute une flopée de capteurs qui lui permettent d'éviter les obstacles et diverses sécurités afin de s'assurer qu'il revienne à son point de départ en cas de problème.Le drone est capable de voler très loin, jusqu'à 7 km, sa caméra pouvant envoyer les images directement sur une tablette ou un smartphone attaché à la radiocommande. Et afin de parfaire l'ensemble, le Mavic Pro possède des bras pliants. Il peut ainsi être transporté bien plus facilement.Un pack officiel comprenant la valise de transport et des batteries supplémentaire existe d'ailleurs sur le marché. Très complet et simple d'accès, le DJI Mavic Pro est l'un desactuellement, si ce n'est le meilleur. Prévoyez juste un budget conséquent pour en profiter, puisqu'il coûte plus de 1 000€.Le Karma est la réponse de GoPro au Mavic Pro. Tout comme son concurrent, le drone de GoPro se destine aux amateurs de photos aériennes. Plus lourd que le drone de DJI avec un poids d'un peu plus d'un kilo, il profite lui aussi de bras pliants. Le Karma est moins bien loti que son concurrent au niveau des capteurs puisqu'il n'a pas de détection des obstacles. Son autonomie est aussi moins élevée, tout comme sa portée.Mais le GoPro Karma a un gros atout que ne possède pas le Mavic Pro, ni même aucun autre drone du marché : la caméra et le système de stabilisation peuvent se retirer pour être utilisés indépendamment. La fixation est compatible avec les caméras de la marque américaine comme la toute dernière GoPro Hero 6 Black . On regrettera d'ailleurs qu'il faille l'acheter à part, le prix final drone + caméra pouvant dépasser 1 500€. Mais compte tenu de la qualité d'image que vous obtiendrez, le jeu en vaut largement la chandelle, le Karma coiffant alors au poteau le Mavic Pro !La Disco de Parrot n'est pas un multirotor, mais une. Elle a cependant toute sa place dans cette sélection car elle embarque une caméra dans son nez qui lui permet de prendre des photos et vidéos en Full HD. Elle filme en réalité en 4K, mais l'image est ensuite découpée et traitée pour offrir une stabilisation équivalente à une nacelle classique. Un principe déjà utilisé avec succès sur le Parrot Bebop 2.L'aile volante offre de belles prestations grâce à son contrôleur de vol C.H.U.C.K. Ce dernier peut être réglé via l'application mobile Parrot FreeFlight. Les débutants et professionnels y trouveront ainsi leur compte avec des settings adaptés à chaque type de pilotage. La Disco a aussi un gros avantage face à ses concurrents quadricoptères : une monstrueuse autonomie de 45 minutes et une vitesse maximale de 80 km/h.Divers accessoires peuvent lui être adjoint comme un masque FPV Cockpit Glass pour voir directement à travers les « yeux » du drone ou une radiocommande SkyController 2 pour étendre la portée de vol jusqu'à 2 km. Les amateurs apprécieront la compatibilité de C.H.U.C.K avec les radiocommandes tierces utilisant les protocoles SBUS, SUMD et CPPM. Les prix varient entre 300€ et 1 000€ selon les accessoires fournis avec la Parrot Disco.Le Spark est le tout dernier né de la famille DJI. C'est aussi le plus petit, les autres modèles du constructeur chinois dépassant plus de 800 grammes en général. A contrario, le Spark ne pèse que 300 grammes. Il est d'ailleurs conçu pour décoller de la main. En fait, il peut même se piloter à la main, sans radiocommande !Sa caméra nasale - stabilisée sur une nacelle 2 axes - peut en effet reconnaitre tout une panoplie de mouvements. Lepeut alors effectuer diverses actions comme prendre une photo, suivre l'utilisateur dans ses mouvements ou même revenir se poser dans la main du pilote. La caméra embarquée peut filmer des vidéos Full HD à 30 fps. Sa batterie lui assure une autonomie de 15 minutes environ. Le DJI Spark est un drone idéal pour les débutants car il possède des systèmes de détection d'obstacle et de nombreuses aides au pilotage. Mais toute cette technologie a un prix : presque 700€.Le constructeur français Archos ne fait pas que des smartphones, la preuve avec le. Ceest le plus abordable de notre sélection puisqu'il coûte moins de 100€. Il n'est cependant pas dénué de qualités, à commencer par ses bras pliants. Très simple à piloter, le petit multirotor d'Archos peut voler jusqu'à 50 mètres de hauteur à une vitesse maximale de 36 km/h.Il est équipé d'une caméra filmant en 720p avec un retour d'image en Wi-Fi via l'application dédiée. Le Drone VR a aussi l'avantage de proposer de nombreux accessoires dans la boite : radiocommande, deux batteries et un casque VR pour placer le smartphone. C'est un excellent choix pour débuter les vols en intérieur ou extérieur, le tout avec un prix très abordable.Voici un autre drone chinois qui plaira aux amateurs de prises de vues aériennes. Equipé d'une caméra 4K 30 fps, leest un hexacoptère qui en impose. Son train repliable lui permet de faire des photos et vidéos à 360°, la caméra étant fixée sur une nacelle stabilisée sur 3 axes.Il est équipé de tout ce qu'il faut pour assurer un vol sans danger : GPS, modes de vol autonomes, Return to Home, etc... Il peut même éviter les obstacles comme son concurrent le DJI Mavic Pro grâce à un système à ultrasons. La radiocommande possède un écran tactile de 7" qui peut afficher un retour vidéo 720p de la caméra. Il est même possible de créer un parcours automatisé en quelques appuis. C'est d'ailleurs Android qui est installé sur cette radiocommande, le même OS que sur les smartphones !Pour ceux qui s'inquiètent d'éventuels problèmes de transport avec les six bras du drone, qu'ils se rassurent : ils sont pliables. Commercialisé aux alentours de 800€, leest donc un excellent choix comme drone caméra.Voilà qui termine notre top 6 des drones caméra. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires celui que vous recommanderiez pour cette fin d'année 2017.