Bon plan : le drone Parrot Jumping Race Max à 30€ au lieu de 60€

50% sinon rien

Un petit bolide tout terrain

Modifié le 02/05/2018 à 13h56

Pour acquérir ce drone à moitié prix, c'est chez Electro Depot que vous devrez aller faire un tour. Le marchand en ligne propose en effet ce Parrot Jumping Race Red à 30 euros au lieu de 60 euros. Une jolie ristourne pour ce produit qui ravira les amateurs du genre.Petite information supplémentaire loin d'être anodine, une garantie d'un an, soit jusque Mai 2019 est fournie pour tout achat de ce drone.Si l'on connait Parrot pour ses drones aériens, le constructeur propose aussi d'autres types drones, à l'image de ce Jumping Race Red. Comme son nom l'indique, ce drone est taillé pour la course et la cabriole. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, vous pourrez le faire filer jusqu'à 13 Km/h et le faire sauter pour réaliser les figures qui vous passent par la tête. Pour le diriger, rien de bien compliqué : il vous suffira d'utiliser l'application dédiée sur votre smartphone ou votre tablette.Afin d'immortaliser vos exploits, le Parrot Jumping Race Red embarque une caméra grand angle 640x480 ainsi qu'un micro. Un haut-parleur vous permettra de communiquer avec les gens que vous croiserez, voir de faire des blagues à vos proches. Avec sa batterie au Lithium, vous disposerez d'une autonomie d'environ 20 minutes.