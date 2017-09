Un service de livraison autonome par drone lancé en Islande

Aha dévoile son service de livraison par drone à Reykjavik

Une livraison par drone mais pas directement au domicile du client

Modifié le 24/08/2017 à 10h03

Le début d'une révolution à bien plus grande échelle, qui devrait naître dans les années à venir partout dans le monde.L'annonce est de taille : Aha,de son pays, s'est associée avec l'entreprise israélienne Flytrex, spécialisée dans les drones, pour lancer le premier service autonome de livraison par drones. Il sera disponible dans la capitale du pays, Reykjavik, et permettra de fortement réduire le temps de trajet et donc le temps de livraison.A Reykjavik, le service prend tout son sens : la capitale islandaise est construite autour d'une baie. Pour réaliser une livraison d'un côté à l'autre de la baie, il faut donc la contourner, ce qui augmente fortement le temps de livraison. Si on ajoute à cela le potentiel trafic, c'est un réel problème ... surtout pour un service de livraison de repas à domicile : le client s'attend tout de même à ce que le repas soit encore chaud quand il arrive à destination.Là où Aha se différencie des projets d'Amazon et des entreprises de livraison de colis est que le drone ne va pas se poser au domicile du client. Il va tout simplement prendre la commande d'un côté de la baie et la traverser en vol, pour se poser à un point donné et fixe. Un livreur récupère alors le colis et termine la livraison de manière traditionnelle, ce qui ne réduit pas les coûts pour l'entreprise. Mais le client n'aura pas à payer de supplément.La livraison de paquets directement à domicile reste néanmoins un objectif sur le long terme pour Aha et Flytrex. En attendant, les temps livraisons seront, selon les calculs des deux entreprises, réduits de plus de trois quarts.