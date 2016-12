Drones : une carte pour savoir où on peut les piloter

L'IGN et la DGAC s'associent pour créer une carte interactive

Un service utile à améliorer

Si respecter la loi est une obligation, le faire peut s'avérer compliqué. En l'occurrence : comment savoir si tel ou tel lieu autorise le survol par drone et jusqu'à quelle altitude ? Le gouvernement a dévoilé une carte qui permet de tout connaître.Pour que les pilotes de drones puissent savoir si oui ou non ils peuvent piloter leur engin à tel ou tel endroit, le gouvernement, l'Institut Géographique National (IGN) et la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ont mis en place un partenariat unique : une carte interactive qui affiche toutes les données nécessaires pour les pilotes de drones.Disponible sur le Géoportail du gouvernement, les données se basent, selon la description du service, sur l'arrêté « espace » du 17 décembre 2015 qui fixe les règles de survol par drone sur le territoire français. Le gouvernement prévient toutefois que la carte ne présente pas les interdictions de survol temporaires décidées par les préfectures et n'est donc pas fiable à 100 %.Grâce à cette carte, les propriétaires de drones pourront donc faire voler en toute sécurité leur appareil et s'adonner au plaisir de la conduite ou de la prise de vues. Il faut néanmoins rappeler que les drones ne doivent en aucun cas voler au-dessus de 150 mètres d'altitude, la limite maximum autorisée. En cas de non-respect de la loi, le pilote de drone s'expose à une amende pouvant atteindre 75 000 euros et une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an.La carte souffre toutefois de grosses lenteurs dans l'affichage des info-bulles et des détails topographiques, ce qui la rend très compliquée à utiliser. Disponible à cette adresse : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir elle aurait tout à gagner à être plus performante.