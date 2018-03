« Hey Alexa, paye mon loyer et envoie 100 euros à papa »

Le transfert d'argent via Alexa sera bientôt réalité

Une confirmation par smartphone possible de multiples manières

Modifié le 15/03/2018 à 09h21

La nouveauté qui a été présentée lundi 12 mars 2018 ne vient toutefois pas d'Amazon mais de Daon , spécialisée dans l'authentification pour les services bancaires.Comme le relate le site spécialisé CNET , Daon a développé un skill Alexa qui pourrait bien révolutionner le transfert d'argent. L'idée est simple : vous pouvez demander à Alexa de transférer des sommes d'argent par la voix. En somme, vous pourrez dire une phrase qui ressemblera à «».Forcément, on imagine déjà le scénario où quelqu'un que vous ne connaissez pas crierait une telle commande et vous volerait de l'argent. Pas d'inquiétude, Daon n'a pas rendu les choses aussi simples ou le système ne pourrait jamais voir le jour. L'entreprise est spécialisée dans l'authentification bancaire et c'est justement par une double authentification que le système est protégé.Le skill Alexa développé par Daon est relié à l'application mobile Daon Bank qui s'active dès lors qu'une telle commande est prononcée. Alexa signale en effet que pour réaliser la tâche, une vérification d'identité est nécessaire. Avec l'application, lors de la présentation à laquelle a assisté CNET, la vérification a été faite grâce à une photo de l'utilisateur. Mais Jason Beloncik, ingénieur en charge du projet chez Daon, a précisé qu'une vérification par code PIN, par empreinte digitale ou par empreinte vocale est également possible.Ce nouveau skill d'Alexa n'est pas encore disponible mais il présente une nouveauté de taille : c'est le premier qui propose d'envoyer de l'argent à un tiers. D'autres banques ont en effet développé leur propre skill Alexa pour leurs clients mais ces derniers ne peuvent que surveiller leurs comptes ou, au mieux, transférer de l'argent entre deux comptes à leur nom.