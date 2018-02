Amazon lancerait Alexa en avril 2018 en France

Si Alexa n'est pas encore disponible c'est parce que le français c'est compliqué

Alexa et Amazon Echo lancé le 14 avril 2018 en France ?

Modifié le 13/02/2018 à 11h23

Si vous cherchez un responsable pour ces retards, rappelez-vous les difficultés intrinsèques à la langue française et vous l'aurez trouvé.Les écoliers le savent et les étudiants étrangers qui tentent de se frotter à notre belle langue de Molière s'en rendent vite compte : le français est une langue très compliquée. Ce n'est probablement pas la plus complexe mais ses subtilités, qui en font son charme, sont un véritable problème.Il semblerait que les responsables d's'y soient heurtés. L'un des problèmes principaux ayant causé le retard de la sortie de l'assistant personnel d'Amazon en France est justement la difficulté pour Alexa de communiquer en français. On se rappelle tout de même que l'assistant personnel d'Amazon était attendu pour fin 2017. Désormais, il faudra attendre le deuxième trimestre 2018... Si rien ne vient contrecarrer les plans d'Amazon une nouvelle fois.Selon les informations du site Tom's Guide , Amazon aurait désormais fixé une date de lancement pour Alexa en France : le 14 avril 2018, soit près de 4 ans après son lancement aux Etats-Unis et un peu moins d'un an après le lancement de Google Home en France. Le géant de Seattle n'a toutefois pas confirmé officiellement cette information.Sans communication officielle, il est également impossible de prévoir quels appareils compatibles Alexa seront lancés par le groupe. Amazon dispose d'un large choix d'options, de la classique enceinte Amazon Echo (un choix plus que probable pour tenter de conquérir des parts de marché) à la Fire TV. À moins qu'Amazon ne compte uniquement lancer Alexa sans lancer de produits connectés propres, espérant que les Français adopteront son assistant personnel en passant pas des constructeurs tiers aux produits compatibles.