CES 2018 : Il suivra le soleil... SUNFLOWER, le parasol robotique

Modernisez votre vie dans votre jardin !

Comment commander le SUNFLOWER ?

Modifié le 11/01/2018 à 15h50

Complètement automatisé, letourne avec facilité et élégance en essayant de déterminer la position idéale pour créer l'ombre désirée. Les capteurs sont capables de détecter la météo, le vent, l'humidité et même la qualité de l'air.En plus de permettre un ombrage automatique, ce parasol high-tech peut être contrôlé à la voix pour lancer de la musique qui sera diffusée par les 4 haut-parleurs Harman/Kardon intégrés au parasol. HARMAN International intégrera aussi sa technologie de commande vocale à distance pour que l'expérience soit parfaite. Puisqu'il peut être connecté à des assistants personnels, il est possible d'utiliser sa voix pour accomplir un certain nombre de tâches. Un système de connexion internet optionnelle permet aussi au parasol d'agir comme un point d'accès sans fil.Pour résumer, ce parasol est équipé pour devenir votre hub extérieur pour tout ce qui touche au digital. Il prend même des selfies... Hé oui. Autant dire qu'on touche au pléonasme quand le fondateur de l'entreprise, Armen Gharabegian, dit :Des fonctionnalités additionnelles incluent une caméra de sécurité et la possibilité de charger vos appareils. En plus des 4 haut-parleurs, ce parasol robotique qui mesure « un petit » 3 mètres de haut, inclut 4 lumières LED, 4 microphones omnidirectionnels une caméra HD et une connectivité WiFi, LTE, Bluetooth et GPS. Fonctionnant grâce à la lumière du soleil, il ne nécessite aucun chargement.Les précommandes sont possibles surjusqu'au 30 mars 2018 au prix dérisoire de 5 300 dollars. Son prix de vente au détail sera à peine plus élevé : 8 700 dollars.Un nombre limité de modèles seront disponibles pour la vente à l'international, et ShadeCraft espère que les livraisons duà l'international pourront se faire cette année.