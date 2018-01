CES 2018 : Numi, les toilettes reliées à Alexa

Kohler présente Numi au CES 2018

« Alexa, tire la chasse et joue de la musique classique »

Modifié le 11/01/2018 à 10h39

Naturellement, ces toilettes sont un gadget et ne révolutionneront pas le monde. De toute manière, vu leur prix, ce n'est pas demain qu'elles entreront dans la majorité des maisons.La firme Kohler, fondée en 1873 dans le village du même nom dans le Wisconsin, est une entreprise spécialisée dans les toilettes. Rien d'étrange à ça. Mais cette dernière a pris un tournant résolument technologique depuis quelques années, qui a donné lieu à la présentation de Numi lors du CES 2018 de Las Vegas. Numi, c'est le premier modèle de toilettes intelligentes de la marque.On connaissait déjà la technologie embarquée dans les toilettes, notamment les toilettes japonaises, mais elle répondait à des problématiques d'hygiène et d'intimité. Numi, au contraire, semble plutôt répondre à la problématique suivante : où est-ce que personne n'a encore pensé à intégré un assistant personnel ? Réponse : les toilettes ! Du coup maintenant, c'est fait.Les toilettes Kumi n'intègrent pas directement l'assistant personnel de chez Amazon, Alexa, avec toutes les fonctionnalités dont il dispose : il faut pour cela s'équiper également du miroir intelligent Verdera qui peut se relier aux toilettes, mais également à d'autres systèmes connectés pour la salle de bain développés par Kohler comme une baignoire. Une fois connecté, il est possible de demander à Alexa un peu n'importe quoi : Numi dispose d'un système de chauffage de la lunette (qui se lève automatiquement d'ailleurs), d'enceintes pour la musique, d'un éclairage LED pour une meilleure ambiance ainsi que d'un système de nettoyage et de séchage des parties intimes intégré. C'est donc une évolution des toilettes japonaises.On peut ainsi demander à Alexa de tirer la chasse (ou on peut utiliser le système à détection de mouvement ou encore l'application connectée aux toilettes) et de mettre de la musique, ou encore de donner à la salle de bain une ambiance « cosy ». Avec l'application pour smartphone, on peut en outre contrôler la température de la lunette ainsi que divers paramètres.Pour avoir ces toilettes futuristes, toutefois, il va falloir y mettre le prix : le miroir intelligent devrait se vendre environ 1.000 dollars, tandis que les toilettes affichent un prix entre 5.500 et 8.000 dollars.