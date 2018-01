CES 2018 : Amazon tacle Microsoft et porte Alexa sur les ordinateurs

Amazon profite du CES 2018 pour mettre Alexa sur les ordinateurs portables

Quels ordinateurs auront Alexa ?

Modifié le 09/01/2018 à 11h33

Le géant Amazon, qui dispose de son propre assistant personnel, Alexa, a décidé de le rendre disponible sur les ordinateurs portables de diverses grandes marques.C'est un coup dur pour Microsoft et pour sa stratégie : Amazon a profité du CES 2018 de Las Vegas, qui ouvre ses portes au public le 9 janvier 2018, pour signer des partenariats majeurs avec de grands noms de l'industrie informatique : Acer, Asus et HP. Des entreprises spécialisées dans l'assemblage d'ordinateurs fixes et portables, même si ce sont bien évidemment les ordinateurs portables qui sont en premier lieu visés.Ces constructeurs ne développent pas leur propre assistant personnel et ne pouvaient donc proposer à leurs clients que Cortana, puisque ce dernier est intégré à Windows 10. Désormais, sur certains modèles, les utilisateurs bénéficieront également d'Alexa, ce qui préannonce toute une série de nouvelles possibilités d'interaction entre l'ordinateur, les enceintes connectées Amazon Echo et, bien évidemment, les produits connectés de la maison, des lampes aux fours.Selon l'annonce faite par Amazon et les constructeurs, Alexa sera disponible dans le courant de l'année 2018 pour certains modèles d'Acer Aspire, Acer Spin, Acer Switch et Acer Swift. Acer devrait en outre déployer Alexa pour ses ordinateurs tout-en-un.Du côté d'Asus, ce sont les ordinateurs portables des gammes ZenBook et VivoBook qui pourront avoir Alexa, là aussi dans le courant de l'année 2018. Toute la gamme n'est pas concernée, la liste détaillée n'a pas encore été dévoilée.HP, de son côté, va placer Alexa sur son ordinateur fixe Pavillon Wave, ce qui présente un avantage majeur : c'est un ordinateur fixe milieu-de-gamme vendu entre 500 et 700 euros. La présence d'Alexa pourrait faire basculer le choix d'un consommateur qui voudrait changer d'ordinateur sans pour autant basculer vers des modèles puissants ou n'ayant pas de gros budget.