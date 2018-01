Alexa va prendre le contrôle de votre micro-ondes

L'électroménager relié à Alexa, c'est pour demain

Les fours : la prochaine étape de la maison connectée

Modifié le 05/01/2018 à 09h08

Amazon a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Alexa, son assistant personnel, le 4 janvier 2018 : la possibilité d'utiliser un micro-ondes connecté. Mais ce n'est pas tout, d'autres nouveautés sont à venir.Amazon semble décidé à faire d'Alexa le centre de votre maison connectée, grâce aux fonctionnalités de l'API Smart Home Skill. Cette "interface de programmation applicative" dispose désormais de la possibilité de créer des commandes dédiées à l'électroménager connecté et tous les plus gros constructeurs ont annoncé s'y intéresser.Whirlpool devrait être le premier à se lancer : Amazon dévoile, dans un post sur son blog, que l'entreprise a développé une interface pour relier Alexa à ses micro-ondes connectés. Il sera donc possible tout simplement de dire « Alexa, lance le micro-ondes à 500 watts pendant 2 minutes » pour faire chauffer un plat sans se lever du canapé. Malheureusement le micro-ondes n'étant pas en mesure de prendre le plat par lui-même dans l'armoire ou le frigo, il va donc falloir tout de même se déplacer.General Electric Appliances, Kenmore, LG et Samsung, selon le blog d'Amazon , s'intéressent également à ces nouvelles fonctionnalités mais, pour le coup, ce seront leurs fours connectés qui devraient disposer de la commande vocale par le biais d'Alexa. Et pour les plus technologiques des cuisiniers, le fonds d'investissement Alexa Fund a même pris une participation dans June Oven.L'entreprise développe le premier four intelligent : il est censé être capable de reconnaître les aliments et d'en réaliser une cuisson parfaite grâce à des capteurs et l'intelligence artificielle. Il paraît donc logique que cette nouvelle technologie soit reliée à la commande vocale. D'autant plus que le four est déjà relié au smartphone (grâce à une caméra intégrée dans le four, on peut même surveiller la cuisson à distance).Le futur est donc bien là : on pourra dire à Alexa de lancer la cuisson du rôti tout en continuant de discuter avec nos invités et Alexa nous dira quand il est prêt. Et il en sera de même avec tout l'électroménager.Il ne manque plus que le robot capable de remplir le lave-vaisselle, le lave-linge et de mettre les plats au four et notre quotidien ne tournera plus qu'autour d'une enceinte connectée.