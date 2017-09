Un mini Google Home pour contrer le Dot d’Amazon ?

Un assistant personnel encore moins cher pour Google ?

2 smartphones Pixel et un nouveau Chromebook ?

Google pourrait emboîter le pas avec une version mini de la Google Home selon le site AndroidPolice . Elle serait lancée en même temps que les prochains smartphones Google Pixel.Pour l'instant, les deux acteurs qui se partagent le gros du marché des assistants personnels pour la maison sont Amazon et Google. Mais le premier a frappé fort avec l'Echo Dot, une version plus petite et simplifiée d'Amazon Echo qui ne coûte que 50 dollars (indisponible pour l'instant en France). Un prix très attractif puisque Amazon Echo coûte plus de 150 dollars.La Google Home du géant de, elle, n'est disponible qu'en une seule version qui coûte 129 dollars (149 euros en France). Un prix inférieur à celui d'Amazon Echo mais presque trois fois supérieur à celui d'Echo Dot. Google doit donc proposer un produit plus abordable pour contrer le succès d'Echo Dot. Selon AndroidPolice, qui n'a pu obtenir ni le prix, ni les caractéristiques techniques de ce nouveau projet, Google pourrait dévoiler son nouvel assistant à l'automne 2017.Selon ce même site, le lancement de ce nouvel assistant personnel en version mini devrait avoir lieu en même temps que le lancement des deux prochains smartphones de la gamme Pixel de Google. Mais d'autres surprises attendraient encore les fans de la firme.Outre les Pixel 2 et Pixel 2 XL et, peut-être, un nouvel assistant personnel, Google pourrait mettre à jour la gamme d'ordinateurs portables Chromebook. Aucune information n'a fuité mais AndroidPolice avance la possibilité que cet ordinateur soit celui connu sous le nom de code «» censé concurrencer les MacBook d'Apple ou encore la Surface Pro de Microsoft.Il faudra attendre la conférence dédiée aux nouveaux Pixel, qui n'a pas encore de date officielle mais pourrait se tenir en octobre ou novembre 2017, pour en avoir le coeur net.