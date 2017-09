Ikea va vendre des batteries de stockage d’énergie solaire

Des batteries Ikea reliées aux panneaux solaires Ikea

Un investissement sur la durée et des économies à la clé

Modifié le 22/08/2017 à 10h31

Une idée qui était déjà chez Elon Musk notamment, dans le cadre des Tesla Powerwall : des batteries de stockage pour emmagasiner l'électricité produite par les panneaux solaires. Celles-ci pourraient être une solution pour réduire la dépendance de maisons et entreprises du réseau électrique classique. Tesla va donc devoir faire face à un concurrent de taille : Ikea.Ikea s'est déjà lancée dans le domaine de l'énergie pour les maisons, sa cible principale, avec des panneaux solaires. Le groupe peut compter sur son gigantesque réseau de distribution pour faire chuter les prix, ainsi que sur son image pour attirer de potentiels clients. Désormais, la solution énergétique d'Ikea se complète avec les batteries de stockage.Ikea s'est associée, au Royaume-Uni où ce nouveau produit est lancé, avec Solarcentury, le plus gros fournisseur de solutions solaires du pays. Pour remporter le marché face à Tesla, Ikea joue encore une fois sur le prix : les batteries sont vendues à partir de 3 000 livres sterling, soit 3 300 euros. C'est bien moins que les quelque 5 000 livres (5 500 euros) annoncés pour la solution Powerball de Tesla.L'autre argument majeur d'Ikea, mais également de toutes les entreprises de ce nouveau marché naissant des batteries au lithium pour les maisons, est bien évidemment celui des économies. Selon Solarcentury, une solution de ce type permet d'économiser quelque 600 euros par an. Un calcul toutefois très optimiste par rapport à celui d'Ikea.Le géant suédois estime qu'un ménage qui installe cette solution pourrait amortir le système en 12 ans. Il s'agit donc d'un investissement sur le long terme qui pourrait finalement freiner des potentiels acheteurs.