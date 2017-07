IRobot veut vendre les données collectées par les Roomba

Des données sur votre maison collectées par les robots Roomba

Une autorisation incluse dans les conditions d'utilisation des Roomba

Modifié le 25/07/2017 à 10h53

Il semblerait qu'iRobot, la société qui a lancé les Roomba, ait trouvé une autre manière de rendre utiles ces robots-aspirateurs : la vente de données.Le robot Roomba ne peut fonctionner que s'il a été en mesure de créer une carte virtuelle de votre maison, carte qu'il a réalisée lors de son paramétrage par le propriétaire mais également au fur et à mesure de ses balades. Il intègre en effet plusieurs fonctions et capteurs qui stockent et analysent des données sur la maison, sa disposition, les meubles et ainsi de suite.Pour Colin Angle, cette masse de données pourrait être exploitable pour d'autres usages, notamment au niveau de la maison connectée. Le directeur exécutif d'iRobot a déclaré à l'agence Reuters qu'il y avait «». L'entreprise a donc décidé de proposer au plus offrant les données de ses utilisateurs.Pour l'instant l'entreprise n'a pas trouvé d'acheteurs potentiels mais elle voit dans l'avènement des assistants domotiques comme Google Home, Alexa ou la future enceinte connectée d'Apple des opportunités d'affaires. Ces entreprises pourraient en effet être fortement intéressées par l'achat de ces données : connaître la disposition de la maison d'un des utilisateurs de leurs services leur permettrait d'en proposer de nouveaux ou d'en améliorer certains.Les propriétaires des robots Roomba, eux, ne peuvent pas faire grand-chose : dans les conditions d'utilisation des produits iRobot il est bien spécifié que l'entreprise se réserve le droit de partager les informations personnelles des clients avec des tiers, qu'ils soient une filiale d'iRobot ou des partenaires commerciaux.