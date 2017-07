Un assistant personnel appelle la police durant une dispute

Un appel enclenché à l'insu de l'agresseur

Une technique pour prévenir les autorités en toute discrétion ?

Modifié le 10/07/2017 à 09h52

Les faits se sont déroulés au Nouveau Mexique, très précisément dans la banlieue de la ville d'Albuquerque. Tout a commencé avec une dispute entre Edouardo Barros et sa petite-amie.Comme le relate la chaîne américaine ABC le 6 juillet 2017, Eduardo Barros et sa petite-amie se trouvaient chez eux avec leur fille lorsqu'ils se sont disputés. Les mots ont fusé et, selon la police, Eduardo Barros a sorti une arme et l'a pointée contre sa compagne en lui disant « as-tu appelé le Shériff » ? C'est à ce moment-là que l'assistant personnel est entré en jeu.L'assistant virtuel n'est pas en mesure de comprendre les tonalités et le sens des phrases : il n'a donc pas consciemment agi pour protéger la femme menacée par son petit-ami. Mais l'assistant personnel a reconnu un code : « call the Sheriff » (« Appeler le shériff » en anglais). Il s'est donc exécuté et a prévenu les autorités.Lorsque l'assistant à reconnu la commande, il a composé le numéro d'urgence de la police américaine, le 911. L'opérateur a donc décroché et a sans doute entendu la dispute, ce qui l'a poussé à faire intervenir les autorités et à ne pas croire à un faux appel ou une erreur.La police a pu faire sortir la femme, légèrement blessée, et sa fille. Eduardo Barros a été arrêté après plusieurs heures de négociations ayant nécessité l'intervention du SWAT.La chaîne ABC, dans une mise à jour de son article, précise qu'elle avait mentionné Google Home comme l'assistant ayant réalisé l'appel, mais qu'en réalité, ce n'est pas ce modèle-là qui a été retrouvé dans la maison. Elle ne donne pas de nouveaux détails, mais on peut supposer qu'une telle histoire puisse concerner tous les assistants personnels dans le commerce.