L'Echo Show d'Amazon sera ouvert aux développeurs

Echo Show : de nouvelles fonctionnalités en plus des "skills" d'Alexa

Echo Show : une expérience basée avant tout sur la voix

Modifié le 10/05/2017 à 17h05

Alors qu'Echo Show, le nouvel assistant vocal et visuel d'Amazon, est disponible à la précommande, le boitier d'Amazon, doté d'enceintes et d'un écran tactile, pourrait enrichir sa gamme de fonctionnalités par rapport aux versions précédentes. En effet, Echo Show supportera les 12 000 « skill cards » d'Alexa mais devrait également permettre aux développeurs de proposer de nouvelles interfaces intégrant davantage d'interactivité et de flexibilité.Vous retrouverez donc sur Echo Show les mêmes cartes qui décrivent ou améliorent l'interaction vocale présentes sur l'application Alexa ou les tablettes Fire. Ces cartes pourront inclure une image ou du texte et Amazon encourage les développeurs à concevoir du contenu à valeur ajoutée, ce qui signifie que si la première interface est la voix, c'est un plus si la carte contient des infos en extra.L'écran tactile d'Echo Show devrait inspirer les développeurs, d'autant plus qu'il leur sera très simple d'envoyer une vidéo sur l'appareil, en utilisant le lecteur de vidéo intégré d'Amazon qui répond au toucher et à la voix. Tout ce dont ont besoin les développeurs c'est d'un lien URL vers une vidéo : les vidéos seront par exemple très utiles pour répondre aux questions pratiques sur "comment faire" des utilisateurs.A en croire sa vidéo de promotion, Amazon semble miser davantage sur la voix que sur le côté tactile d'Echo Show. Cela peut sembler un peu déconcertant dans la mesure où les développeurs sont plus qualifiés pour créer des applications tactiles que pour ajouter une interface d'utilisation graphique sur les "skill cards" existantes d'Alexa.