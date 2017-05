Amazon lance Echo Show, son nouvel assistant personnel

Echo Show : un assistant personnel avec écran tactile

Modifié le 09/05/2017 à 17h54

Ce mardi 9 mai 2017, Amazon a confirmé une rumeur qui courait depuis des mois : la sortie d'Echo Show, son nouvel assistant personnel doté d'un écran tactile de 7 pouces. Désormais, Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, pourra compléter ses réponses à l'aide de visuels comme des photos de produits tirés des sites commerçants, des cartes météo, des vidéos sur YouTube ou encore des paroles de chanson. Cette fonctionnalité vous permettra également d'appeler vos contacts en visioconférence.A en croire la fiche produit d'Echo Show, Alexa pourra également, grâce à des caméras compatibles, vous permettre de surveiller votre porte d'entrée ou encore la chambre de votre bébé. Vous pourrez également contrôler la luminosité et le thermostat à partir d'Echo Show, si les dispositifs intelligents qui contrôlent votre intérieur sont compatibles avec le nouvel assistant d'Amazon.Avec huit microphones, une technologie de formation de faisceau et de suppression du bruit, Echo Show pourra entendre toutes vos requêtes, peu importe où vous vous situez et même s'il y a de la musique qui couvre le son de votre voix.Disponible à la précommande depuis ce mardi 9 mai 2017, les premiers assistants personnels Echo Show seront livrés aux Etats-Unis à partir du 28 juin prochain pour 229 dollars. Aucune autre information n'a pour l'instant été communiquée sur sa sortie dans le reste du monde.