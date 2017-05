Apple : un assistant personnel maison pour fin 2017 ?

Un assistant personnel présenté à la prochaine keynote d'Apple ?

Les assistants personnels : un marché à ne pas rater pour Apple

Modifié le 02/05/2017 à 14h26

Le projet d'un assistant personnel par Apple n'a jamais été confirmé par la firme et c'est l'analyste star de chez KGI Securities, Ming-Chi Kuo, qui alimente la rumeur lundi 1er mai 2017.Dans une note envoyée aux clients de KGI, Ming-Chi Kuo annonce ce que de nombreux fans de la firme de Cupertino pourraient être en train d'attendre : un assistant personnel pour une maison connectée. Selon Kuo, la présentation pourrait se faire lors de la prochaine keynote d'Apple qui devrait se tenir en septembre 2017, si la firme suit son planning habituel. La date précise n'a pas encore été communiquée.Sans surprise, Ming-Chi Kuo ne donne aucune information sur les caractéristiques techniques de l'appareil, mais donne une première estimation du prix : comparé à l'assistant personnel d'Amazon, Echo, celui d'Apple, qui embarquera bien évidemment Siri, pourrait être plus cher. Il serait donc vendu à plus de 179 dollars, le prix affiché par Echo.Ming-Chi Kuo, dans sa note, explique l'entrée dans le domaine des assistants personnels d'Apple par une simple raison financière : «». Le groupe pourrait donc lancer le sien dès 2017, peut-être à temps pour la période de Noël.Apple aurait même plusieurs avantages face à ses concurrents déjà installés sur le marché, comme Google et Amazon : une communauté friande de nouveaux produits susceptible d'acheter massivement son assistant personnel, malgré un prix plus élevé et son assistant virtuel Siri déjà en mesure de fonctionner dans 18 langues, alors que Google Home et Amazon Echo ne fonctionnent qu'en anglais (Google prévoit le déploiement de nouvelles langues dans le courant de 2017).