Amazon lance Echo Look pour vous aider à vous habiller

"Alexa, prends une photo"

Le partage sur les réseaux sociaux et la découverte de nouvelles marques

Modifié le 27/04/2017 à 12h47

Une nouvelle fonctionnalité intégrée à cette nouvelle version d'Amazon Echo car, outre cette aide dans le style vestimentaire, Amazon Echo Look a toutes les fonctionnalités classiques d'Amazon Echo.Echo Look ressemble à une caméra pour bureau mais est en réalité un assistant personnel à part entière. La différence est qu'il intègre un appareil photo que l'utilisateur peut activer par la voix avec la phrase-clé "". Une fois prononcée, Alexa s'exécute et vous prend en photo. C'est ensuite au tour de l'algorithme développé par Amazon d'entrer en jeu.Ce dernier va analyser votre association de vêtements et la comparer avec les tendances du moment et les conseils des stylistes. Si on n'entendra pas Cristina Cordula vous dire que vous êtes "", l'algorithme est en mesure de vous dire, entre deux tenues, laquelle vous met le plus en valeur. Bon, par contre il va falloir prendre plusieurs photos pour permettre à l'algorithme de les analyser et les comparer. Ars Technica , qui a interrogé Amazon sur ce nouveau produit, rapporte qu'Echo Look aura d'autres fonctionnalités. Les photos et vidéos prises par Echo Look seront stockées dans le cloud Amazon pour pouvoir les partager par la suite sur les réseaux sociaux. Instagram et les réseaux sociaux de ce type sont bien évidemment dans le viseur du géant du e-commerce.Mais ce n'est pas tout : puisque le but premier d'Amazon est de vendre des produits, Amazon Echo Look vous permettra, via des suggestions personnalisées et basées sur vos choix de vêtements et l'analyse de l'algorithme, de découvrir de nouvelles marques.Lancé aux Etats-Unis, Echo Look n'est pas encore prévu pour la France. Outre-Atlantique il devrait coûter 199 dollars.