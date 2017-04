Show Hello : Orange présente Djingo

Djingo : l'assistant personnel en français

Il va falloir patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir l'avoir à la maison mais Orange devient ainsi le premier opérateur à lancer un assistant personnel et pourrait ainsi prendre de l'avance sur ses concurrents.Là où Orange se distingue de ses concurrents américains est au niveau de la langue : s'il est possible de se procurer un Google Home ou un Amazon Echo, bien qu'ils ne soient pas commercialisés en France, les amateurs de nouvelles technologies devront se passer de la langue de Voltaire, pour leur parler dans la langue de Shakespeare : Google Home et Amazon Echo ne répondent en effet qu'aux ordres en anglais pour l'instant.Avec Djingo, Orange change la donne. Développé pour le marché français et pour les abonnés de l'opérateur, Djingo répond à la voix et réagit à la langue française. De quoi lui permettre d'atterrir dans tous les foyers de France et pas uniquement chez les anglophiles. A moins que Google ne lui grille la priorité car la firme de Mountain View a bien prévu de commercialiser Google Home dans l'Hexagone.C'est là que ça se complique : Orange a annoncé son assistant personnel maison pour 2018 alors que Google prévoit de lancer Google Home en France à la fin de l'année 2017. La lutte entre les deux objets connectés s'annonce rude.Pour le reste, Djingo est un assistant personnel classique : il peut être commandé par la voix, par une télécommande ou via des applications pour smartphone. Il répond à la phrase-clé «» qui n'est pas sans rappeler le «» de Google Home.Contrôle des objets connectés, de la télévision d'Orange, du téléphone... Djingo fait tout ce qu'on peut demander à un assistant personnel. Bien évidemment, on attend de voir quelle sera la première entreprise à troller Djingo avec une publicité comme l'a fait Burger King avec Google Home.