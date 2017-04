Burger King trolle Google Home, Google n’apprécie guère

"Ok Google, c'est quoi un Whopper ?"

Google bloque cette publicité mais pourra-t-il toutes les bloquer ?

La firme de Mountain View n'a pas vraiment apprécié la blague : la faille exploitée par Burger King a été comblée par Google au bout de quelques heures... mais d'autres petits malins pourraient s'y engouffrer.La publicité, disponible désormais sur Youtube tout comme des vidéos qui en montrent les effets sur les Google Home, est simple : on y voit juste un homme habillé avec la tenue des équipes de Burger King tenir un sandwich Whopper, le sandwich-phare de la chaîne. À la fin des 15 secondes, l'homme dit à la caméra : "".Les mots-clé "Ok Google" associés à une question ont pour objectif de déclencher l'assistant de la firme de Mountain View. Il va alors déclamer le texte issu de ses résultats de recherche et décrire la recette du Whopper. Une manière, pour Burger King, de ne pas avoir à la faire réciter à son acteur et donc de gagner de l'argent : la publicité est plus courte et coûte moins cher à diffuser.Au bout de quelques heures à peine, une fois le buzz déclenché sur Internet par Burger King, Google a pris des dispositions : il a intégré la voix et la phrase de l'acteur dans sa base de donnée et interdit à Google Home de répondre à la demande de la publicité. Les Google Home ne sont donc plus déclenchés automatiquement.Seul souci : il ne s'agit là que d'un acteur et d'une requête. D'autres marques pourraient lancer leur propre version de publicités déclenchant Google Home ou encore Alexa d'Amazon. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive : lors du Superbowl, en février 2017, une publicité Google pour le Google Home avait eu pour effet de déclencher les Google Home des spectateurs.C'est sans aucun doute à ce moment-là que Burger King a eu l'idée de faire pareil.