Google Home supportera bientôt plusieurs utilisateurs

Pourquoi un Google Home multi-profil est nécessaire ?

Une notification lancée trop tôt par Google ?

Modifié le 10/04/2017 à 13h58

La fonctionnalité est très attendue par les utilisateurs de Google Home et pour cause : certaines commandes utilisent directement les paramètres enregistrés dans la machine. Par exemple lorsqu'on dit à l'assistant de jouer notre chanson préférée, celle-ci n'est que celle de la personne qui a paramétré l'application et dont le profil est enregistré.Si chaque membre du foyer peut avoir son profil et ses paramètres enregistrés, l'utilisation de Google Home en sera bien plus agréable. Le géant de Mountain View est en train de travailler sur le sujet et depuis mars 2017, dans le code de l'application Google Home pour smartphone, le multi-profil est présent. Mais aucune information n'a fuité depuis.Selon le site Android Police, les utilisateurs de Google Home et de l'application mobile de l'assistant domotique ont pu voir dans la section « discover » que Google annonçait le déploiement de la fonctionnalité multi-profil. Une notification allant dans ce sens est apparue.Malheureusement, il semblerait que si l'application a annoncé le multi-profil celui-ci ne soit pas encore à l'ordre du jour. Sans doute cette notification est-elle liée à une fausse manipulation de la part des équipes de Google. Mais cela nous permet de penser sans trop s'avancer que la possibilité d'intégrer plusieurs préférences et plusieurs profils dans Google Home ne devrait pas être une nouveauté qui tardera beaucoup à venir.