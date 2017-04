Ikea lance un système d’éclairage connecté

Trådfri : le kit d'éclairage connecté d'Ikea

Trådfri : une sortie prévue d'ici à la fin de l'année 2017

Trådfri, qui signifie "sans fil" en suédois, est un kit d'éclairage intelligent, lancé par Ikea, qui utilise le standard ZigBee Light Link. Ce système permet de créer un réseau d'éclairage pour toute la maison : un dispositif passerelle est relié à internet via le routeur, et connecte entre eux tous les dispositifs Trådfri (les ampoules, les panneaux LED, les portes lumineuses, les télécommandes) et l'application Trådfri sur smartphone ou tablette.Une fois que le système est installé, il est possible de contrôler la luminosité de toutes les sources d'éclairage du dispositif Trådfri, soit en utilisant la télécommande, soit en passant par l'application.Dès le 31 mars, Ikea commercialisera son système d'éclairage connecté en Suède, et si aucune date officielle n'a pour l'instant été annoncée, Trådfri devrait débarquer dans le reste de l'Europe et aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année 2017.Ce qui est sûr c'est qu'avec Trådfri, Ikea va casser les prix du marché de l'éclairage connecté. En effet, le kit de base comportant le dispositif passerelle, deux ampoules et une télécommande coûtera 79,99 dollars. Un kit contenant un détecteur de mouvement et une ampoule sera vendu 24,99 dollars et les ampoules à l'unité ne coûteront que 11,99 dollars. A titre de comparaison, Philips, le leader de l'ampoule connectée, propose des gammes d'ampoules à 200 dollars.