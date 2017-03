Fan de Zelda, il contrôle sa maison avec un ocarina

Une maison qui se commande au son de l'ocarina

Utiliser un Amazon Echo précisément paramétré|

Modifié le 24/03/2017 à 17h12

Dans le jeu, l'instrument de musique est central. Ce fan en a fait de même pour son quotidien.L'idée derrière cette création de la chaîne Sufficiently Advanced est aussi simple qu'originale : associer à des sons d'ocarina une action pour contrôler une maison connectée. Et, histoire d'être un fan de Zelda, pourquoi ne pas associer des chansons du jeu ? Voilà comment est née la maison connectée qui se commande avec un ocarina.Le créateur ouvre par exemple la porte de sa voiture en jouant, le titre qui permet à Link d'appeler son cheval dans le jeu. De même,lui permet d'allumer les lumières et, d'allumer le chauffage.Si ça peut paraître très complexe, il s'agit en fait d'un simple paramétrage bien peu pratique d'un Amazon Echo, l'assistant connecté d'Amazon qui permet d'activer, via la reconnaissance vocale, une série d'actions dans une maison. Relié au thermostat, par exemple, il permet d'augmenter ou baisser la température. Mais en l'occurrence le système est légèrement plus complexe.Au lieu des commandes vocales, Sufficiently Advanced a donc paramétré Amazon Echo pour répondre aux mélodies qui sont jouées sur l'ocarina. Amazon Echo va ensuite envoyer des signaux à un Raspberry Pi qui, lui, va commander les actions en fonction de ce qu'a reconnu Amazon Echo.