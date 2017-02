Dyson : l’intelligence artificielle dans tous vos appareils électroménagers ?

Dyson veut apporter la robotique dans tous ses produits

Voir aussi Une semaine avec le Roomba 980, Rolls des aspirateurs robots

Un centre de recherche à Singapour

Modifié le 14/02/2017 à 17h36

Le groupe a décidé de ne pas rater le coche de la maison connectée et de l'intelligence artificielle qui va marquer les années à venir : Dyson a ouvert un nouveau centre de recherche et développement à Singapour, spécialisé dans ce domaine.L'une des grandes nouveautés que Dyson a mises sur le marché en 2016 a été le Dyson 360 Eye, son premier aspirateur-robot intelligent et autonome. Si ce n'est pas une nouveauté en soi, les aspirateurs-robots arpentent les sols des maisons partout dans le monde depuis plusieurs années, Dyson a commencé, avec ce produit, à entrer dans l'ère de la domotique et la robotisation.Ce projet, le groupe veut l'étendre à plus de produits à l'avenir. De l'aveu même de Mike Aldred, ingénieur en chef chargé de la robotique interrogé par Techcrunch à l'occasion de la sortie du 360 Eye, la technologie développée pour ce robot-aspirateur «».Pour ce faire, Dyson a lancé un nouveau centre de recherche le 13 février 2017 à Singapour. Un investissement de 561 millions de dollars, énorme pour une entreprise qui ne réalise qu'un peu plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le centre va se concentrer sur le développement de nouvelles technologies dans la robotique et l'Intelligence Artificielle.Le principe : rendre une grande partie des appareils Dyson connectés et intelligents. Les applications sont nombreuses : un sèche-cheveux qui analyse vos cheveux et adapte sa température, un éclairage intelligent qui s'adapte à la lumière ambiante...