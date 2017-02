La publicité de Google présente Google Home

Les assistants Google Home s'activent dans tout le pays

That @Google home trailer made my google home have a meltdown. — Jared Feldman (@jfeldman452) 5 février 2017

Google Home commercial kept setting mine off! They need to chill it with the "okay Google"-ing. — Bill Radjewski (@BillRadjewski) 5 février 2017

Parmi les entreprises qui ont pu se payer les 30 secondes de publicité à 5 millions de dollars du Super Bowl, il y a Google. Le géant a dépensé 10 millions de dollars pour une publicité d'une minute.Entre Amazon, avec Echo, et Google Home, avec son assistant Google, la guerre de la domotique est lancée. Au Super Bowl, Google a présenté une publicité mettant en avant son assistant qui s'active par la voix avec la phrase clé « Ok Google » suivie d'un ordre. « Ok Google lance la musique », « Ok Google allume les lumières »...Sur fond de la chanson « Take me home, Country Roads » de John Denver, sifflée, la publicité montre les diverses fonctionnalités de Google Assistant. Les acteurs sont donc filmés en train d'activer, par la voix, l'assistant Google. Tout le long de la publicité ils prononcent donc les mots-clé « Ok Google ».Comme le signale Kwame Opam sur le site The Verge , cette phrase-clé a eu pour effet d'activer... les Google Assistant déjà présents dans les maisons des Américains et d'ailleurs dans le monde (y compris le sien). Heureusement, il semblerait que, si les assistants ont bien reconnu la phrase-clé pour leur activation, ils n'aient pas réussi à identifier les ordres.Sur Twitter, plusieurs internautes se sont donc amusés du fait que leur assistant Google se soit, quasiment à chaque fois, excusé de ne pas avoir pu réaliser la tâche qui lui avait été donnée.Si l'incident est insolite et drôle, il pose toutefois un problème de taille : qu'en sera-t-il lorsque les assistants de ce type commenceront à envahir films et séries ? Ne risque-t-il pas d'y avoir des ordres exécutés à l'insu des propriétaires ?