L’électroménager connecté envahit les maisons françaises

Un marché qui dépasse les 100 millions d'euros

De plus en plus d'électroménager connecté dans les années à venir

Modifié le 01/02/2017 à 14h10

Réfrigérateur connecté, appareils de cuisson reliés à Internet, lave-linge et sèche-linge... tout y passe : le numérique semble avoir trouvé sa place dans les maisons des Français.Des appareils qui téléchargent directement les recettes depuis une connexion Wi-fi à ceux que l'on peut lancer à distance, l'électroménager connecté innove chaque année. Et si bon nombre des consommateurs trouvent encore aujourd'hui qu'il ne s'agit que de gadgets dont l'utilité n'est pas prouvée, le marché grossit comme le rapporte la Gifam dans son bilan de l'année 2016.En France, notamment, le marché a dépassé pour la première fois la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, montrant un engouement croissant pour ces nouveaux appareils et ces nouveaux usages. Mais l'électroménager connecté reste un marché de niche qui représente moins de 5 % des ventes d'électroménager au total.Le marché est encore naissant : seulement 2 % des ventes de petit électroménager et 1,7 % de celles de gros électroménager concernent des produits connectés. Mais la tendance est lancée : entre 2015 et 2016 les ventes ont augmenté, pour le gros électroménager connecté, de 132 % selon la Gifam.Le développement des objets connectés, va pousser cette croissance : la Gifam elle-même confirme que les perspectives sont intéressantes pour les constructeurs. La connectivité va donc progressivement envahir toutes les habitudes de vie et de consommation : entre la domotique et les assistants virtuels, qui seront de plus en plus en mesure de commander les appareils connectés, la maison de demain devrait ressembler à celles imaginées par les auteurs de science-fiction.