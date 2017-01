Google Assistant vous permettra de payer

« Ok Google, paye la commande Amazon »

Payer via les téléphones Pixel ou Google Home

Modifié le 17/01/2017 à 18h14

Selon les chercheurs de XDA Developers , toutefois, Google serait en train de préparer le terrain pour une version de son Assistant, qui permettrait de payer directement des achats. C'est en tout cas ce que le code source laisse penser.Les chercheurs de XDA Developers ont fouillé le code de la nouvelle version du Google Assistant, la version 6.11.13 beta, que Google est en train de déployer et qu'il est déjà possible de télécharger pour les téléphones Pixel par exemple. Ils y ont découvert des lignes de code qui pourraient faire penser à la mise en place d'une possibilité de payer directement par commande vocale ou, a minima, par le biais de Google Assistant.Il semblerait que les lignes de code découvertes ne soient pas nouvelles. Bien que XDA Developers les ait repérées seulement en ce mois de janvier 2017, les chercheurs signalent qu'elles étaient déjà présentes dans des versions antérieures. Google prépare donc le terrain mais personne ne sait quand est-ce que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible.Rien, dans les lignes de code découvertes par XDA, ne laisse transparaître la manière par laquelle ce moyen de paiement fonctionnera. L'assistant d'Amazon Alexa disponible sur les Hub Echo et Echo Dot permet déjà d'associer un compte bancaire et de payer en un clic. Google Assistant pourrait faire de même.Les détails ne sont donc pas connus et personne ne sait quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible. En tout cas, avec Google Assistant qui arrivera sur les objets connectés tournant sous Android, comme les montres, les télévisions et même certaines voitures, la possibilité de payer par le biais de l'application pourrait être une réalité pour les utilisateurs.