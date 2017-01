Regardez la discussion (absurde) de deux IA Google Home

La conversation de deux Google Home en live sur Twitch

Une conversation totalement surréaliste et quelques questions

Modifié le 09/01/2017 à 09h59

Il n'aura pas fallu longtemps pour que quelqu'un décide de faire parler entre elles deux de ces intelligences artificielles, un peu comme quand on faisait parler deux Furbys. Sauf que si les Furbys ne disaient rien d'intelligible, les deux Google Home ont une véritable conversation.Si l'idée de faire converser deux Intelligences Artificielles est plus qu'intéressante, là où cette histoire fait le buzz, c'est que la conversation est retransmise en direct sur le site de streaming vidéo Twitch, généralement dédié aux jeux vidéo. On peut ainsi suivre la discussion qui tourne parfois en rond, mais qui semble passionner des millions d'internautes.Heureusement, pas besoin de tendre l'oreille pour comprendre ce que disent les deux robots : l'utilisateur qui a lancé l'idée, seebotchat, a fait en sorte d'afficher le log de conversation des deux Google Home, qu'il est donc possible de lire. Parfois, néanmoins, le système a des bugs et les deux Google Home, baptisés Vladimir et Estragon, se retrouvent littéralement « à court d'arguments ».Vladimir et Estragon discutent donc de tout et rien, puisqu'ils cherchent dans leur programmation des réponses et des arguments pour répondre aux questions ou tout simplement rebondir sur la phrase de l'autre IA. Ainsi, au fil du live, les deux Google Home ont parlé de musique, de beau temps, de leur existence en tant que robots...Si regarder les deux intelligences artificielles discuter est une manière amusante de perdre du temps, une question reste en suspens : est-ce là le programme de base de Google Home ou est-ce que des interactions ont été ajoutées, chose qui a été rendue possible début décembre 2016 par Google, comme le rappelle le Huffington Post Quoiqu'il en soit, pour suivre la conversation de Vladimir et Estragon, il suffit de se rendre que la page Twitch du live, ici : https://www.twitch.tv/seebotschat