Sondage : quel est votre avis sur la domotique ?

Modifié le 06/01/2017 à 16h42

La maison connectée a longtemps été un fantasme de geek. Ce type de solution est de plus en plus abordable. D'abord parce que les smartphones sont omniprésents mais également parce que tous les grands acteurs proposent leur solution dans l'espoir de devenir leader sur ce secteur prometteur. Nous vous invitons donc à répondre à quelques questions pour connaitre votre appétence sur ce type de technologie et pour que vous puissiez voir ce qu'en pensent les autres lecteurs de Clubic.Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à partager vos remarques et retours d'expériences sur le sujet.