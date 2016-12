Microsoft : Cortana va débarquer sur les appareils connectés

Quand votre frigo répondra à vos questions

Plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les objets connectés

Modifié le 14/12/2016 à 10h54

A la conférence WinHEC 2016, qui s'est tenue à Shenzhen début décembre 2016, Microsoft a annoncé que Cortana allait pouvoir être utilisé sur tous les appareils connectés à venir dans les prochaines années.Lors de la conférence WinHEC 2016, Microsoft a annoncé surtout une mise à jour majeure de Windows 10 Creators Update dédiée aux développeurs et, cette fois, plus particulièrement aux développeurs de logiciels pour objets connectés. La nouvelle version de Windows 10 permettra d'installer un support Cortana sur les terminaux Windows 10 IoT Core. Seule condition : que ces terminaux aient un écran.Windows 10 IoT Core, comme son nom l'indique, est la version de Windows 10 pour les objets connectés que ce soient les téléphones portables, les télévisions ou encore les réfrigérateurs. Le but de Microsoft est simple à comprendre : placer Cortana dans toutes les pièces de la maison, du bureau à la cuisine en passant par le salon.Grâce à un environnement 100 % Windows sur tous les objets intelligents de la maison, les possibilités d'interaction seront nombreuses au fur et à mesure que les objets du quotidien deviennent « intelligents « et « connectés ». Les développeurs, selon Mai Ji, en charge du programme IoT pour Microsoft, ont déclaré à Shenzhen que plus de 1 000 fonctionnalités sont déjà disponibles pour les développeurs qui n'ont plus qu'à les adapter à leurs besoins.Mais Cortana se développe également sur ses supports premiers, les PC, les tablettes et les smartphones Microsoft. Avec la fonctionnalité « Wake on Voice from Modern Sandby », il est désormais possible de rallumer par une commande vocale un appareil dès lors qu'il est en mode « Modern Standby », un nouveau mode de gestion de l'alimentation en cas d'inactivité.