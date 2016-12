HomeHub : l’assistant domestique de Windows 10 ?

HomeHub déployé dès 2017 dans Windows 10 ?

Concept de page d'accueil du HomeHub ; crédit : Windows Central

Pas d'assistant dédié mais des fonctionnalités à foison

Modifié le 05/12/2016 à 13h16

Microsoft ne semblait pas avoir de projet de ce type sur le court terme, mais en réalité ce n'était qu'un projet gardé secret. Windows 10 devrait accueillir le premier assistant domestique de Microsoft sous la forme de HomeHub.Selon les informations de Windows Central , premier site à avoir eu vent de ce nouveau projet de la firme de Redmond, confirmées par, Microsoft aurait dans les cartons sa propre version d'un assistant domestique. Contrairement à Google Home , et Amazon qui a développé son Echo, Windows compte toutefois se baser sur son OS, Windows 10, que bon nombre de foyers ont dans leur ordinateur.Ce pourrait être un avantage majeur pour Microsoft : relier son assistant domestique aux ordinateurs de la maison pour améliorer l'expérience utilisateur de Windows 10, mais également faciliter le quotidien de tout un chacun. Les premières versions et fonctionnalités de HomeHub, le nom de ce nouveau projet des équipes de Satya Nadella, devraient arriver dès 2017 sous la forme de mises à jour Windows.Si Google et Amazon ne peuvent faire autrement que de développer des assistants domestiques, Windows peut donc tout simplement transformer un ordinateur. C'est, selon les informations qui ont fuité, ce qu'il s'apprête à faire dans les années à venir. Pour l'instant, dans les cartons de Windows, pas d'assistant physique dédié et estampillé Microsoft. Mais cela ne devrait pas empêcher les autres constructeurs de se lancer sur le créneau et de vouloir se relier à Microsoft et son Windows 10.Partage de rendez-vous, partage d'informations entre les ordinateurs de la maison mais, pourquoi pas, également entre les appareils connectés en wifi dans toute la maison. Les possibilités sont infinies ou presque... Mais le projet n'en est qu'à son tout début.