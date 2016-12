On a essayé la balance Withings Body Cardio

Que fait de plus la Withings Body Cardio ?

La toute dernière version de cette balance, la Withings Body Cardio, a fait incontestablement d'énormes progrès par rapport aux précédentes versions. Rien que le bouton d'appairage Bluetooth, et le bouton destiné à choisir l'unité de mesure de la balance (kilos ou livres) était jusqu'ici placé en dessous. Pas pratique ! A présent, il est sur le côté... Juste à côté d'un port mini USB, qui sert désormais à recharger la balance, quand il fallait auparavant l'alimenter avec des pilles AAA. Mais ce n'est pas là, bien sûr, la seule différence entre la Body Cardio et les anciennes versions de balances Withings.Pour ceux qui, comme moi, ont connu toutes les générations, on est d'abord frappé par sa rapidité ! Oui, les anciennes balances Withings étaient lentes au démarrage, il n'était pas rare de devoir s'y prendre à plusieurs reprises pour réaliser une pesée, et les autres mesures proposées par la balance au fil de son évolution.Aujourd'hui, avec la Body Cardio, le poids apparait à toute vitesse, mais aussi toutes les autres mesures, dont certaines sont nouvelles ! Masse grasse, pourcentage d'eau dans le corps (nouveau), masse musculaire (nouveau), poids des os (nouveau), rythme cardiaque (présent sur les dernières versions), qualité de l'air dans la pièce et... météo, qui est arrivé il y a quelques années à l'occasion d'une mise à jour qui profitait aux anciennes générations. Tout cela, donc, s'affiche à toute vitesse sur la Body Cardio (à toute vitesse, mais on a le temps de lire tout de même !), quand il fallait prendre son temps sur les anciennes balances.Mais ce n'est pas là la fonction phare de la balance. Dans cette version, la plus chère de toutes, puisque les autres balances Withings moins-disantes sont toujours disponibles à l'achat, pour moins cher que les 149,99 euros réclamés pour ce modèle hors promotion, vous obtenez aussi une mesure inédite : la vitesse d'onde de pouls. Kézako ?La vitesse d'onde de pouls n'est normalement mesurée qu'en milieu médical. Elle sert à évaluer l'état de santé de vos artères, en calculant leur plasticité. Comment ? Normalement les artères sont souples. Mais si une maladie cardio-vasculaire se développe sournoisement, ou que, sujet au stress, vos artères souffrent, elles vont devenir progressivement moins souples. C'est cette évolution, mesurée par la vitesse d'onde de pouls, qui est surveillée par la balance.Autant dire que si le chiffre obtenu (au bout de cinq pesées, nécessaires pour étalonner la balance avec votre corps) est mauvais, mieux vaut consulter. Et si vous êtes dans la moyenne, vous pourrez ainsi surveiller d'éventuelles évolutions, et prendre rapidement les bonnes décisions en matière d'alimentation, d'activité sportive, ou, le cas échéant, de soins...Un mot rapide sur l'installation de la balance : rapide, car elle est simplissime. Il suffit de télécharger l'application Withings, et de la lancer, puis, d'appuyer trois secondes sur le bouton latéral de la balance. Elle apparaîtra très rapidement à l'écran de votre téléphone, sans même avoir besoin de quitter l'application, puis, vous n'aurez plus qu'à choisir le réseau Wi-Fi que la balance devra utiliser, par défaut, celui sur lequel votre smartphone est également connecté. Même pas besoin de ressaisir le code du réseau ! En tout cas sur iPhone, il est partagé directement depuis l'application, d'un simple clic. Quelques instants plus tard, la balance est connectée.Ensuite, dans l'application, vous pourrez créer autant d'utilisateurs qu'il y a de membres de votre famille. Leur nom apparaîtra à l'écran à chaque pesée, et les informations seront envoyées ensuite automatiquement dans votre compte Withings, consultable aussi bien depuis un smartphone ou une tablette, grâce aux applications dédiées, que sur le web. En résumé, la balance Withings Body Cardio est vraiment un excellent produit pour ceux qui veulent suivre leur poids, mais aussi, d'autres données physiologiques majeures. Mais elle pousse, et c'est le but, à s'équiper d'autres produits de la marque, comme la montre capteur d'activité, ou encore, le thermomètre frontal Thermo, qui fera d'ailleurs l'objet d'un prochain test sur Clubic. A noter : l'application Withings mesure votre activité physique grâce aux mesures de votre smartphone, même sans capteur d'activité au poignet, et cela, gratuitement !