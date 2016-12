// Waymo présente ses mini-vans autonomes Chrysler Pacifica

Diaporama : Waymo, la nouvelle filiale d'Alphabet pour les voitures autonomes, a dévoilé ses nouveaux mini-van Chrysler Pacifica construits par FCA.

Alphabet, maison-mère de Google, n'a pas abandonné ses prétentions dans la voiture autonome. Le groupe a simplement changé de stratégie et annoncé la sortie d'une nouveauté : le premier mini-van autonome développé par l'entreprise en partenariat avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Alphabet a, pour l'occasion, dévoilé également sa prochaine future filiale : Waymo. Elle sera en charge de développer et de rendre rentable un secteur qui est à ses débuts : celui de la voiture autonome. Cela passera par une flottille de mini-vans qui ont été présentés à la presse le 19 décembre 2016.



Waymo choisi le Chrysler Pacifica

Google a, pour l'instant, abandonné l'idée de produire elle-même ses voitures autonomes de A à Z : sa maison-mère a l'intention de rendre l'expérience rentable avant, peut-être, de revenir à l'idée originelle qui a motivé Google : une voiture sans volant et sans pédale intégralement autonome.



La priorité est, pour l'heure, de s'attaquer aux taxis autonomes et, pour ce faire, Waymo s'est alliée avec Fiat Chrysler Automobiles. Avec le groupe italo-américain la filiale d'Alphabet a développé des mini-vans autonomes qui arpenteront les routes américaines dès 2017.



Pour l'instant, la flotte de Waymo ne se composera que d'une centaine de véhicules, tous des Chrysler Pacifica construits par FCA. L'idée est de poursuivre les tests et de rendre possible la création d'une véritable flotte de taxis autonomes pour que Waymo puisse rapidement réaliser un chiffre d'affaires et des bénéfices.



Ainsi faisant, Waymo se place en concurrent direct d'Uber qui a déjà commencé les tests de ses taxis autonomes dans plusieurs villes américaines parmi lesquelles Pittsburgh, où le groupe a son QG.

