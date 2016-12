// Top des jeux vidéo les plus vendus en France

Diaporama : Electronic Arts figure parmi les grands gagnants de 2016 en matière de jeux vidéo. Le développeur était à l'affiche du mois de novembre avec le jeu Watch Dogs 2. Parmi les premiers du classement dévoilé par S.E.L.L, on retrouve également FIFA, un incontournable qui sort chaque année une nouvelle version.

FIFA 17 (Electronic Arts)

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 et PC Habitué aux renouvellements chaque année avec des améliorations, le jeu FIFA séduit toujours autant les amateurs du ballon rond. L'année dernière, FIFA 16 se positionnait déjà parmi les trois meilleures ventes. Le célèbre jeu de football, sorti pour la première fois en 1994 sur Super NES, dévoile cette année son lot de nouveautés (nouveaux transferts, graphismes améliorés)EA Sports a également annoncé une bonne nouvelle pour les joueurs du mode FIFA Ultimate Team. Du 16 au 25 décembre, il sera possible de remporter les joueurs qui portent le numéro de maillot correspondant à la date de publication du défi. Pour cette opération spéciale Noël, un défi sera proposé tous les jours

Pokemon Soleil et Pokemon Lune (Nintendo)

2DS et 3DS Les Pokémon étaient aux rendez-vous cette année. Outre le succès du jeu mobile Pokémon Go, les consoles de la famille Nintendo 3DS ont accueilli deux nouvelles versions : Pokémon Soleil et Pokémon Lune.Plus de 425 000 exemplaires sur sa première semaine de commercialisation en France. Nintendo pulvérise son record avec cette performance. La société espère dépasser les 700 000 ventes au 31 décembre.

Final Fantasy XV (Square Enix)

PlayStation 4 et Xbox One Très attendu par les fans de la licence, Final Fantasy XV réunit tous les éléments qui ont fait le succès des précédents jeux comme les chocobos. Dans ce nouveau scénario basée sur la mythologie Fabula Nova Crystallis - Final Fantasy, le joueur incarne Noctis, le prince de ce royaume, âgé d'une vingtaine d'années.Il hérite du pouvoir du royaume et il a la charge de récupérer le Cristal mais également de protéger son peuple. En deux jours, Final Fantasy XV a atteint plus de 5 millions d'exemplaires expédiés et téléchargés, c'est un nouveau record pour la série éditée par Square Enix.

Watch Dogs 2 (Ubisoft)

PlayStation 4, Xbox One et PC Plus abouti que le premier opus de la franchise, Watch Dogs 2 nous emmène en immersion au cœur de la baie de San Francisco. La ville américaine a été la cible d'une cyberattaque sur le système de transport en commun. Plus de 2100 ordinateurs ont été pris en otage, contre une rançon d'environ 70 000 euros.La prise en main des véhicules (une cinquantaine de disponible) est plus souple et plus fluide. Fin novembre, Watch Dogs 2 était en tête des ventes en France sur PlayStation 4 et Xbox One.

Battlefield 1 (Electronic Arts)

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 et PC Le premier DLC (Contenu téléchargeable) de Battlefield 1 est très attendu. La mise à jour, prévue pour le mardi 20 décembre prochain, se composera d'une nouvelle carte baptisée « La Grande Ombre ». Cette map enmènera le joueur au cœur de la bataille de la Selle, vers la fin de la Grande Guerre en 1918.En Europe, les chiffres de vente sont supérieurs à ceux de Call Of Duty. En trois semaines de commercialisation, Battlefield 1 a totalisé 732 049 ventes sur PS4 et 724 006 sur Xbox One.

Call Of Duty : Infinite Warfare (Activision Blizzard)

PlayStation 4, Xbox One et PC Depuis son lancement au mois de novembre, le jeu Call of Duty : Infinity Warfare garde la pôle position des ventes aux Etats- Unis. Dans un récent communiqué, Eric Hirshberg, le PDG d'Activision a expliqué que : “".Malgré les critiques sur les réseaux sociaux et un lancement un peu timide, Call of Duty s'impose encore une fois au top des charts américains. En France, le jeu a réalisé en dessous de 175 000 ventes la première semaine de sa sortie.

Uncharted 4 : A Thief's End (Naughty Dog)

PlayStation 4 Trois après le troisième opus, Naughty Dog a refait surface avec Uncharted 4. Le mois dernier, Sony annonçait l'arrivée d'un nouveau mode de jeu pour Uncharted 4 : A Thief's End, le mode Survival ou mode survie. Dans cette extension disponible en téléchargement, le joueur doit survivre 50 vagues d'ennemies seul ou à 3 en coopération avec un Boss qui fera son apparition toutes les 10 vagues.Sur le PlayStation Blog, l'éditeur a annoncé que la dernière aventure de Nathan Drake s'est vendue à 2,7 millions d'exemplaires en seulement une semaine (cumulant les versions physiques et dématérialisées), soit plus de 66% des ventes d'Uncharted 3 : L'Illusion de Drake.

GTA V (RockStar Games)

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 et PC La suite des Grand Theft Auto s'est positionné dans le top des ventes du début d'année. Trois ans après sa sortie, les ventes ont maintenu une stabilité. Ce jeu, très populaire pour ce mode en ligne, a été vendu à plus de dix millions d'exemplaire en 2016. Au total, Grand Theft Auto rassemble plus de 70 000 millions de copies sur PlayStation 4.Ce jeu d'action à monde ouvert est explorable à travers trois personnages : Michael, Trevor et Franklin. Dans la ville de Los Santos, le joueur peut participer à des missions ou faire des braquages. Attention, la police est toujours dans les parages.

Dishonored 2 (Bethesda)

PlayStation 4, Xbox One et PC Dishonored, le jeu à la première personne, est revenu en force avec son deuxième opus. Pouvoirs, assassinats, complots sont au programme. En incarnant Corvo Attano ou Emily Kaldwin, la fille de l'Impératrice, le joueur enchaîne plusieurs missions différentes. On notera la petite french touch car le jeu a été développé par le studio lyonnais Arkane Studios et édité par les Américains de Bethesda.