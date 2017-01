// SpaceX : le lancement de la mission Iridium en photos

Diaporama : SpaceX a réussi, le 14 janvier 2017, le lancement de son Falcon 9, qui a permis la mise en orbite des dix premiers satellites du projet Iridium NEXT.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.

Après des mois d'absence liés à l'échec de l'avant-dernier lanceur Falcon 9, qui avait explosé avant même le décollage causant la perte d'un satellite de Facebook d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, SpaceX revient sur le devant de la scène, avec un lancement qui s'est déroulé sans accrocs.



Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.



SpaceX lance avec succès son Falcon 9 et le récupère

Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du



Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.



SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée « Just read the instruction », en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fiction L'homme des Jeux écrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée « Of course I love you », est également une référence à ce même ouvrage.



SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.



Voir aussi : SpaceX dévoile des photos de ses fusées Falcon 9 Le lancement, effectué le samedi 14 janvier 2017, a permis à SpaceX de confirmer sa technologie, puisque le lanceur Falcon 9 a été récupéré par l'entreprise. Surtout, il rassure sur l'avenir du groupe fondé par Elon Musk.Samedi 14 janvier 2017, SpaceX a réussi un nouveau lancement de satellites. Après l'échec du lancement du satellite de Facebook lié à une erreur au niveau des réservoirs, celui de la fusée Falcon 9, qui embarquait les dix satellites du projet Iridium NEXT et propriété de l'entreprise Iridium, a été un succès.Le lanceur a réussi son décollage et a pu mettre en orbite les satellites. La société iridium peut donc commencer à utiliser son nouveau réseau, bien qu'elle ait encore 60 satellites à mettre en orbite, ce qu'elle compte faire avec près de 6 lancements avec SpaceX d'ici fin 2018.SpaceX, de son côté, a une nouvelle fois réussi à récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9 qui, au bout de seulement 9 minutes après le décollage, a atterri sur une barge au milieu de l'océan. La barge a été baptisée «», en référence à un vaisseau spatial du livre de science-fictionécrit par Ian M. Banks et publié en 1988. L'autre barge de récupération des lanceurs, baptisée «», est également une référence à ce même ouvrage.SpaceX n'a toutefois pas encore réutilisé l'un des étages récupérés de ses anciens lanceurs Falcon 9. Le premier lancement avec un lanceur récupéré devrait avoir lieu durant le premier trimestre 2017, selon les projets de l'entreprise d'Elon Musk.