// Rencontre : les apps gratuites pour bien se trouver

Diaporama : Les célibataires seraient plus de 18 millions en France, selon l'INSEE. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter, et ce, partout à travers le monde. Depuis la création de Meetic en 2001, de nombreux sites de rencontre ont vu le jour, se nourrissant de ce constat avec succès. Désormais, les applis mobiles surfent elles aussi sur le phénomène en adaptant les licences existantes ou en proposant des softs inédits.





Une autre gamme de services a vu le jour, exclusive aux plateformes mobiles. Des logiciels inédits qui puisent dans les possibilités techniques des smartphones, en particulier la géolocalisation et la technologie tactile. Lorsqu'elles ne sont pas totalement gratuites, ces applications se parent d'un modèle économique singulier, mettant en avant un éventail d'achats intégrés plus ou moins attractifs. Découvrez notre sélection d'applis de rencontres gratuites.



Mise à jour du diaporama initialement publié en novembre 2013

Happn Happn est une app française de rencontre s'appuyant sur la géolocalisation de façon un peu particulière. En effet, puisqu'elle permet uniquement de rencontrer celles ou ceux que vous avez croisés.



L'interface d'accueil correspond donc au « trombinoscope » des utilisateurs ou utilisatrices qui vivent ou passent près de vous (à laquelle il est possible d'ajouter des filtres). Vous pouvez consulter leur profil et photos puis décider de montrer votre intérêt ou non (cœur ou croix). Si cela est réciproque, la conversation peut s'engager.



Pour engager une personne à consulter son profil il est possible de laisser des « charmes » à celle-ci. Coûtant chacun 1 crédit (et 10 crédits 1,99 €), le business model d'Happn n'est pas difficile à imaginer.



Finissons par un mot concernant l'interface de l'app. Simple et claire, celle-ci est l'autre véritable point fort d'Happn.



Télécharger Happn pour Android

Télécharger Happn pour iOS

Tinder Tinder se fait fort d'un concept et d'une interface simples, particulièrement adaptés pour le mobile.



Grâce au système de géolocalisation de votre smartphone, l'application vous présente femmes et/ou hommes inscrits proches de votre position. Un profil après l'autre, vous décidez, de façon très manichéenne, si la personne vous plaît ou non. Si tel est le cas, celle-ci n'en sera informée que si c'est réciproque ; une fenêtre de chat vous permet alors d'échanger avec elle. Les membres sont nombreux et leurs intentions variées ; de quoi présager de belles rencontres ?



Télécharger Tinder pour Android

Télécharger Tinder pour iOS

LOVOO LOVOO propose une autre approche de la rencontre par géolocalisation. C'est par le biais d'un radar que vous découvrez les membres proches de vous, selon un périmètre que vous définissez. Si l'interface peut tenir du gadget, elle demeure néanmoins éloquente.



Ainsi, contrairement à Tinder et Wematch, vous êtes libres de parcourir les profils à tout moment, sans avoir à vous prononcer directement. N'importe qui peut prendre contact avec vous ; c'est pourquoi vous avez la possibilité de bloquer quelqu'un à tout moment. Bien que vous puissiez profiter gratuitement de l'application, des achats intégrés vous permettent notamment de gagner en visibilité ou encore d'éviter les publicités. LOVOO lutte contre les faux profils ; faites « vérifier » le vôtre pour être mieux perçu par les autres membres.



Télécharger LOVOO pour Android

Télécharger LOVOO pour iOS

BonjourBonjour BonjourBonjour est une application française de qualité, basée sur un concept similaire à celui de Lovoo.



Vous visualisez les utilisateurs localisés dans un rayon que vous définissez parmi d'autres critères, consultez leurs profils et tentez votre chance avec un « Bonjour ». Si la personne l'accepte, vous pourrez entrer en discussion, etc.



Si la communauté présente sur BonjourBonjour pourrait être plus grande, l'application a l'avantage de ne pas requérir d'achat in-app ; ces dernières n'étant que du bonus.



Télécharger BonjourBonjour pour Android

Télécharger BonjourBonjour pour iOS

Badoo Badoo n'avait pas une très bonne réputation il y a encore quelques mois, le service a su évoluer afin de recruter plus de comptes réels (en effectuant diverses vérifications).



L'avantage de Badoo tient justement au nombre d'abonnés qu'il a su générer. Si son application est correcte, elle n'est pas non plus transcendante d'ergonomie ; le but du jeu étant de « liker » ou non le plus de personnes rapidement pour avoir le plus de chances de « matcher », Tinder s'avère plus convaincant.



En outre, l'utilisateur pourra payer un abonnement afin d'accéder à des supers-pouvoirs : accès exclusif aux membres populaires, chat avec les nouveaux inscrits, visualisation directe des personnes ayant liké ou ajouté aux favoris son profil.



Télécharger Badoo pour Android

Télécharger Badoo pour iOS

wematch Wematch, un soft français entièrement gratuit, qui vaut surtout le coup pour son interface fluide et son design minimaliste.



Il suffit aussi d'un glissement de doigt vers la gauche ou la droite pour se prononcer sur chaque profil affiché. Si Wematch s'appuie également sur la géolocalisation, la proximité des autres membres demeure floue. Il n'existe pas de filtre de recherche géographique, et aucune distance n'apparaît sur les profils. À noter que les inscrits, beaucoup moins nombreux que sur Tinder, semblent être composés davantage d'hommes que de femmes.



Télécharger wematch pour iOS

Grindr casual dating, c'est-à-dire la recherche de flirts d'un soir. Grindr en est sans doute l'un des exemples les plus éloquents.



Dans cette appli de rencontres entre hommes, vous parcourez une galerie de profils illustrés d'une simple photo et de brèves informations, listant les caractéristiques physiques et les intentions de chacun des hommes inscrits. Grindr va donc à l'essentiel, tout comme ses membres, souvent entreprenants, et ne s'appesantissant que sur le physique. En dépit des nombreux bugs dont elle est victime depuis plusieurs mises à jour, cette application demeure la référence du genre, en particulier grâce à sa très large communauté d'inscrits.



Télécharger Grindr pour Android

Télécharger Grindr pour iOS

Hornet

Face au succès de Grindr, nombreux sont les éditeurs qui se sont emparés du concept pour proposer leur propre appli de rencontres entre hommes. En tête de ce peloton, Hornet se distingue de son prédécesseur par quelques fonctionnalités supplémentaires. Comme la possibilité de charger plusieurs photos par profil, ou encore de rechercher des hommes en entrant une localité précise ; l'occasion par exemple d'évaluer l'importance de la communauté dans telle ou telle région du globe.



Une communauté nombreuse et moins rentre-dedans que sur « Grindr » ; le casual dating n'étant pas ici une fatalité. En dépit de cette approche légèrement différente, Hornet conserve une position de challenger, tant les hommes inscrits chez son concurrent sont nombreux.



Télécharger Hornet pour Android

Télécharger Hornet pour iOS

Gayvox Gayvox est un service spécialisé pour les personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres tout comme le portail du même nom.



De l'inscription à l'usage le service est plus que complet : descriptions précises, géolocalisation, chat, messagerie, etc. Le tout est accessible gratuitement avec un bémol toutefois : il est nécessaire d'être membre premium pour répondre par messagerie à un membre non premium par exemple.



La communauté réunie par Gayvox s'avère nombreuse et sérieuse (les faux profils sont rares).



C'est en termes d'ergonomie que le bât blesse, Gayvox mériterait sans aucun doute de prendre un peu plus exemple sur ses confrères américains.



Télécharger Gayvox pour Android

Télécharger Gayvox pour iOS

Skout Skout s'inspire des réseaux sociaux pour se distinguer de ses concurrents.



Outre son interface classique permettant de visualiser les membres à proximité, Skout vous pousse à faire le « buzz » en postant du contenu sur votre mur (texte ou photos), visible auprès de vos amis ou des gens proches de vous. Une visibilité qui peut être renforcée au moyen de crédits, disponibles via des achats intégrés.



Bien que gratuite, l'utilisation de l'application demeure trop dépendante de cette monnaie et vous limite dans vos interactions. D'autant plus que le nombre de Français inscrits est relativement restreint, ce qui nuit par moment à la dimension réseau social revendiquée par le soft.



Télécharger Skout pour Android

Télécharger Skout pour iOS

