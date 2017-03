// Raspberry Pi : 12 projets atyPiques

Le lien pour en savoir plus.

Dans le désordre, on commence par le recyclage d'un robot aspirateur Roomba (iRobot) en robot téléguidé, avec caméra embarquée. Ne cherchez pas forcément l'utilité, il n'y en a pas... Sauf à faire de la vidéo surveillance... à portée de Wii Remote !

Le lien pour en savoir plus.





Le lien pour en savoir plus. Il y a des prototypes inutiles, et il y a Zynthian. Il s'agit d'un projet de synthétiseur entièrement personnalisable (effets, filtres, etc.), ficelé autour d'un Raspberry Pi évidemment. L'équipe de Zynthian met à disposition les spécifications matérielles de son projet, tandis que le software est Open Source.





Le lien pour en savoir plus Vous pensiez que la télé de mamie était bonne pour la casse ? Peut-être pas... En bricolant un Raspberry Pi, on peut lui donner une seconde vie en la rendant connectée (si tant est que le tube cathodique soit encore en état de marche) ! So vintage !





Le lien pour en savoir plus Amateurs du film culte « Good Morning England » (ou « The Boat that Rocked » en version originale), le projet suivant pourrait vous interpeller. Utiliser un Raspberry Pi pour créer une radio Pirate (on notera le jeu de mot avec Pi-rate). Le tuto en vidéo est bien expliqué, les manipulations plutôt simple. En revanche, diffuser sans autorisation peut être interdit selon le lieux de résidence. Et rappelez-vous comment ça se termine dans Good Morning England...

Ikea Hack est une pratique qui consiste à détourner les produits du célèbre fabricant de meubles suédois de leur usage originalement prévu. Combinez du Ikea Hack et du Raspberry Pi et vous obtiendrez une table d'arcade !



Le lien pour en savoir plus Après le téléviseur à tube cathodique, le téléphone (rouge) à cadran des années 70. Un Raspberry Pi, pas mal d'imagination et voilà un téléphone VoIP ultra





Le lien pour en savoir plus. Les calendriers de Google Agenda, c'est pratique pour partager avec ses amis ou sa famille ses rendez-vous. Mais pour ceux qui préfèrent le bon vieux calendrier papier accroché au frigo, l'application smartphone manque de charme. Voilà donc une solution qui ravira les deux écoles (ou pas...).





N'hésitez plus et faites votre propre smartphone avec un Raspberry Pi ! Et appelez-le le PiPhone, tant qu'à faire :)

Le lien pour en savoir plus.





Le lien pour en savoir plus. Amateurs de café fraîchement passé mais pas de la préparation du café à proprement parler, vous pouvez automatiser la production du précieux nectar avec un Raspberry Pi. Vous pouvez aussi acheter une cafetière programmable dans le commerce mais c'est beaucoup moins drôle...





Le lien pour en savoir plus. Votre chat a la fugue facile ? Il squatte un peu trop chez les voisins ? Géolocalisez votre animal avec un Raspberry Pi ! Et si, c'est possible. Mais ce n'est pas certain que le matou apprécie trop l'équipement...

Le lien pour en savoir plus. Là ça devient franchement fun : une boîte à rythme () qui réagit quand on tape sur des bettraves (en anglais), et devient donc la. De la musique végétale à base de framboise, rien d'anormal.