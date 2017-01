// Nintendo Switch : la nouvelle console en photos

Diaporama : Nintendo a dévoilé le 13 janvier 2017 sa nouvelle console, la Nintendo Switch, qui sortira le 3 mars 2017.





Le géant japonais des jeux vidéo, à qui l'on doit la Famicon (ou NES) ou encore la SuperNES et qui a lancé l'ère des consoles de salon, Nintendo, a dévoilé vendredi 13 janvier 2017 la Switch sa dernière nouveauté . Très attendue, elle se veut à la fois console portable et console de salon et, selon Nintendo, elle est l'héritière de toutes ses aînées.La console se veut innovante et Nintendo a dévoilé trois façons différentes de jouer avec, une première pour une console de salon, grâce notamment aux manettes, les Joycons.Lors de la présentation de sa nouvelle console, Nintendo a mis l'accent sur les nouvelles fonctionnalités qu'apporte la Switch par rapport aux dernières consoles de la marque mais également par rapport à ses concurrents. La Switch se compose en effet de quatre éléments principaux qui en font une console modulable.Lorsque la console est posée sur son socle, elle peut être reliée au téléviseur ce qui en fait une console de salon simple. Les Joycon peuvent alors servir comme manette pour un joueur, ils sont alors attachés au Joycon Grip, ou pour deux joueurs, chacun ayant son propre Joycon.Mais la Switch dispose également d'un écran intégré ce qui permet de la déplacer et d'y jouer n'importe où, sur secteur ou sur batterie. Là, les Joycon peuvent s'attacher sur le bord de la console pour en faire une console portable classique ou peuvent être utilisés pour jouer entre amis.Concernant le prix, Nintendo l'a annoncée à 329,99 euros pour l'Europe et la console sera disponible dès le 3 mars 2017 partout dans le monde.Nintendo a également annoncé quelques jeux comme le dernier Zelda « Breath of the Wild » disponible le jour de la sortie de la console, un nouveau Mario ainsi que plusieurs projets. La console, elle, ne sera pas vendue avec des jeux (hors possibles bundles spéciaux).





