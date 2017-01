Diaporama : Avec les projets Vahana et CityAirbus, le groupe aéronautique européen veut désengorger les villes en transportant les personnes dans le ciel.





Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.





Voir aussi : Ces avions qui rendront le monde beaucoup plus petit Les habitants des grandes villes le savent : les embouteillages sont le lot quotidien des travailleurs et la hantise des touristes. Et encore : à part Paris et sa Grande Couronne, la France est bien lotie. Pas de villes de la taille de Singapour ou de New-York dans le trafic desquelles on peut littéralement se noyer.Plus le nombre d'habitants sur terre va augmenter plus le problème prendra de l'ampleur. Le groupe européen Airbus réfléchit donc déjà à la mobilité de demain qui passera, peu étonnant pour un groupe aéronautique, par le ciel.S'il ne s'agit que d'un projet et qu'il paraît sorti d'une œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick, Airbus a de grands espoirs dans le premier projet de sa division A3 : Vahana . Il s'agit, en tout cas pour l'instant, d'un projet de taxi volant, rigoureusement électrique. L'idée est, bien évidemment, de désengorger le trafic des villes en profitant de tout l'espace que propose le ciel.Un peu à l'instar du filmde Luc Besson, il sera donc question, dans le futur, de se faire conduire au travail ou à l'aéroport par des sortes de drones électriques et autonomes.Le projet Vahana est bien avancé même si Airbus n'a présenté que des visions d'artistes sur ce nouveau mode de transport et pas de prototype à proprement parler. Mais le groupe espère commercialiser ses premiers taxis-drones au début de la prochaine décennie si ce n'est avant : on peut donc supposer que le projet avance à grands pas.Le projet Vahana n'est toutefois pas le seul par lequel Airbus imagine la mobilité de demain. Avec le projet CityAirbus, le groupe a pensé à de véritables couloirs pour le transport de personnes et de marchandises qui relieraient les principaux points de la ville, comme un métro. Sauf que, bien évidemment, ce seraient des engins volants qui les emprunteraient.