// Les 10 ans de l'iPhone en images

Diaporama : Le 9 janvier 2017, l'iPhone fête ses dix ans d'existence : l'iPhone 2G avait été présenté le 9 janvier 2007 à San Francisco par Steve Jobs.





L'iPhone premier du nom, appelé aussi iPhone 2G, a été présenté par Steve Jobs le 9 janvier 2007 à San Francisco, lors d'un événement qui a littéralement révolutionné le monde de la téléphonie mobile et donné naissance à l'ère des smartphones.



iPhone : 10 ans et plus d'un milliard d'unités vendues

Depuis l'événement du 9 janvier 2007, l'iPhone a parcouru du chemin. Le petit iPhone 2G de 3,4 pouces, avec un simple écran à la résolution aujourd'hui ridicule, 320 x 480 pixels, a connu un bon nombre de petits frères. Pas moins de 7 modèles d'iPhone ont été présentés par Apple en 10 ans au rythme quasiment régulier d'un à deux par année.



Les iPhone ont augmenté de taille régulièrement, jusqu'à atteindre celle désormais classique de 5,5 pouces et ils ont, au fil des années, conquis le marché des smartphones dans le monde entier, bien que les parts de marché d'Apple aient baissé : fin 2012, le groupe de Cupertino détenait 20 % des parts de marché des smartphones dans le monde, tandis que fin 2016, il n'en détient que 12,5 %.



Le chiffre d'affaires d'Apple recule pour la première fois depuis 15 ans

Mais ce n'est pas le succès de l'iPhone qui a été démenti : cette baisse de parts de marché est due à de nouveaux acteurs et de nouveaux marchés qui ont augmenté le nombre de ventes. Apple étant un produit haut de gamme, certains marchés, notamment dans les économies émergentes, ont été pris d'assaut par des modèles plus milieu et bas de gamme.



