// Le Honor 6X : le smartphone 4G pas cher en photos

Diaporama : Huawei a présenté, lors du CES 2017 de Las Vegas, son dernier smartphone milieu-de-gamme, le Honor 6X.





Le Honor 6X a créé l'événement par son prix : s'il ne veut pas s'attaquer au public des divers iPhones ou flagships des constructeurs plus classiques, comme Samsung, il a de quoi convaincre les masses, en affichant un tarif très attractif.



Le Honor 6X : un smartphone milieu-de-gamme qui séduit

Présenté au CES 2017, le Honor 6X a de base un argument majeur, son prix. Huawei le propose entre 200 et 250 euros et, lors de son lancement, le groupe japonais offrait également une promotion permettant d'en réduire le prix. Il est évident qu'on ne s'attend pas à la même qualité ni la même puissance qu'un smartphone haut-de-gamme… Et d'ailleurs, Huawei ne nous fait pas miroiter une telle chose.



Pour le prix annoncé plus haut, le Honor 6X embarque un processeur Kirin 655 de chez Qualcomm, couplé à 3 Go de mémoire vive. Niveau mémoire de stockage, le téléphone peut supporter jusqu'à 128 Go via une carte micro-SD et propose, de base, 32 Go de stockage.



Le Honor 6X, par défaut, dispose d'Android 6.0 avec la surcouche maison EMUI 4.1. Mais le constructeur chinois a déjà annoncé que les 6X passeront à Android Nougat 7.0 et EMUI 5 dans le courant de l'année 2017, probablement avant la fin du premier semestre.



Un capteur photo 12 Mpx à l'arrière permet de beaux clichés. Il est accompagné d'un deuxième capteur à 2Mpx, que le téléphone n'utilise que pour la profondeur de champ et l'amélioration de la luminosité en cas de cliché sombre.

Attention, toutefois, le Honor 6X ne prend pas en charge la 4G à 700 Mhz que déploie Free Mobile, ni le Wifi à 5Ghz et ne dispose pas de puce NFC pour, par exemple, le paiement sans contact.





