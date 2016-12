// Huawei MateBook : une tablette hybride signée Huawei en images

Diaporama : Huawei se lance sur les tablettes hybrides avec le MateBook, une tablette assez similaire à la Samsung Galaxy TabPro S, elle aussi sous Windows 10. Revue de détail de la tablette et de ses accessoires (dock USB-C et stylet).



La tablette maîtrise bien son poids et son épaisseur : 6,8 mm et 640 g. C'est un peu plus fin et léger qu'une Surface Pro 4 en version Core m3.





Le MateBook s'adresse aux utilisateurs professionnels, comme les smartphones homonymes de Huawei, dont le Mate 9 est sorti récemment.

Le MateBook inclut d'ailleurs une application permettant de faire communiquer les deux appareils, notamment pour recevoir ses SMS sur la tablette.





Un seul port sur le MateBook, et c'est un port USB-C, un standard de plus en plus répandu (et c'est tant mieux !)





La housse se connecte à la tablette via un connecteur semblable à celui d'une Surface ou d'un iPad Pro, et se stabilise via une fixation magnétique.





La housse refermée prend peu de place dans le sac et protège l'ensemble de la tablette, contrairement à la Type Cover de Surface Pro.





Huawei aime le style cuir : une petite housse de transport est également fournie avec le Mate Dock (en option).





Bonne idée que ce petit dock qui étend la connectique du MateBook avec deux sorties vidéo (HDMI et VGA) pour être sûr de ne pas rater sa projection PowerPoint.



De l'autre côté, on trouve deux ports USB 3.0, un port Ethernet et un USB-C supplémentaire pour conserver la possibilité d'utiliser la tablette sur secteur.

La housse du dock inclut également une boucle pour y ranger le stylet, et deux emplacements pour un cable USB-C vers Micro USB et un adaptateur Micro USB vers USB-A.

L'ensemble permet de bénéficier d'une solution de productivité bien intégrée, mais attention : tout est en option, le clavier, le dock, et le stylet !

Le stylet se recharge via un connecteur qui rappelle l'Apple Pencil, mais dans l'autre sens ! C'est un connecteur femelle et non mâle que révèle le capuchon.

La recharge du stylet est ainsi un peu moins bizarre que celle de l'Apple Pencil.