// CES 2017 : Toyota présente la Concept-i autonome et intelligente

Diaporama : Au CES 2017 de Las Vegas, le constructeur japonais a dévoilé son concept-car Concept-i et, surtout, l'intelligence artificielle développée en interne baptisée "Yui".

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.

Après la Portal de Fiat Chrysler Automobiles et la FF 91 de Faraday Future, un troisième constructeur a profité du CES 2017 pour dévoiler un nouveau modèle de voiture. Le géant Toyota a présenté au public réuni à Las Vegas la Concept-i.



100 % électrique et bien évidemment autonome, la Concept-i préfigure la voiture de demain et ajoute un détail important aux modèles plus ou moins aboutis présentés par la concurrence : une Intelligence Artificielle qui intervient dans plus de domaines que la simple conduite autonome.



La Toyota Concept-i et son Intelligence Artificielle « Yui »

Là où les premières voitures autonomes, notamment les Tesla, utilisent l'intelligence artificielle pour permettre au conducteur de ne pas avoir à toucher le volant, Toyota a décidé d'aller plus loin et d'anticiper une voiture où l'intelligence artificielle communiquerait avec les passagers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.



Dans son laboratoire de recherche CALTY, Toyota a donc développé « Yui », l'intelligence artificielle qu'embarque la Concept-i. Elle répond à une nouvelle philosophie de la firme japonaise : la « chaleur cinétique ». L'idée est de faire de la voiture non seulement un moyen de transport, mais aussi un véritable lieu de vie.



Yui est donc à la fois en mesure de conduire la voiture et d'enregistrer les paramètres et les préférences des utilisateurs, et même d'en apprendre des nouveaux, afin d'anticiper les besoins. Elle interagit avec les passagers par le biais de LED et d'écrans placés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et, bien évidemment, réagit aux commandes vocales et gestuelles.



Niveau design, la Concept-i se veut futuriste avec une livrée blanche et des courbes audacieuses, mais Toyota n'a pour l'instant pas annoncé de plan pour la produire en série. Le constructeur a toutefois annoncé qu'il implémentera certaines de ces nouveautés sur ses voitures et que Yui pourrait voir le jour pour les consommateurs aux environs de 2030, notamment sur smartphone.