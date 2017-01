// CES 2017 : les principales annonces en images

Diaporama : Le CES 2017 a été riche en annonces diverses et variées mais a surtout été marqué par une présence massive des constructeurs automobiles.

Comme chaque janvier, la planète high-tech a commencé l'année 2017 en grande pompe avec le CES 2017 qui s'est déroulé à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2017. Désormais terminé, c'est l'occasion de faire un petit point en images sur les principales annonces qui y ont été faites.



L'édition 2017 du Consumer Electronics Show s'est déroulée sous le signe des constructeurs automobiles et des concept-car électriques et autonomes. Mais bien évidemment ce ne fut pas là le seul thème : réalité virtuelle, téléphonie, jeux vidéo et robotique, entre autres, ont également donné le ton du salon.



Les voitures autonomes à l'honneur au CES 2017

Comme on pouvait s'y attendre, les constructeurs automobiles n'ont pas manqué le rendez-vous du CES 2017 où ils ont présenté leurs nouveautés en termes de connectivité des voitures, mais surtout de conduite autonome et de motorisation électrique.



L'événement a commencé dès lundi 2 janvier 2017, en amont de l'ouverture du salon, avec la Portal (photos 1 et 2), le concept-car de Fiat Chrysler Automobiles. 100 % électrique et bien évidemment autonome, elle affiche une autonomie de 400 kilomètres.



S'est ensuivi une annonce très attendue par le secteur automobile : la présentation par Faraday Future de la FF91 (voir photos 3 et 4), le premier modèle de la start-up, dévoilée le 3 janvier 2017. Prévue pour une commercialisation en 2018, la FF91 devrait s'attaquer directement à Tesla grâce à une accélération record (0 à 100 km/h en 2,3 secondes), la conduite autonome et une autonomie qui dépasse celle de la



Toyota, de son côté, a présenté aussi une voiture autonome, la Concept-i, le 4 janvier 2017 (photos 5 à 8). Par rapport à ses concurrentes elle présente une évolution de taille : une intelligence artificielle développée en interne par Toyota et baptisée « Yui » capable de communiquer avec les passagers et les personnes à l'extérieur du véhicule.



Le dernier concept-car dévoilé au CES 2017, le 5 janvier 2017, a été développé par Honda (voir photos 9 et 10). Il s'agit de la NeuV, déjà largement anticipée en décembre 2016, qui présente là aussi une intelligence artificielle : le « emotion engine » capable de réagir en fonction de l'état émotionnel du conducteur.



Mass Effect Andromeda, Razer Project Valerie, Qualcomm Snapdragon 835…

Si les constructeurs automobiles ont un peu volé la vedette au CES 2017, les firmes high-tech étaient bien présentes tout au long du salon.



Qualcomm a dévoilé son tout dernier processeur pour smartphone, le Snapdragon 835 (images 11 à 13), qui devrait être embarqué par les smartphones haut de gamme d'une bonne partie des constructeurs dès 2017.



Côté smartphones, BlackBerry a dévoilé en partie son futur BlackBerry Mercury, développé avec le groupe chinois TCL, tandis que Huawei a présenté en bonne et due forme le



Côté jeux vidéo, Electronics Arts et Bioware ont offert aux fans un nouveau trailer de leur futur jeu issu de la saga Mass Effect, Mass Effect Andromeda, ainsi qu'une date de sortie : le 23 mars 2017 pour l'Europe. HTC, leader de la réalité virtuelle avec son casque Vive, n'a pas dévoilé de Vive 2 mais un dispositif permettant de rendre le casque utilisable sans fil (voir Le HTC Vive 2 sera absent lors du CES 2017).



Un projet qui a particulièrement étonné a été celui de Razer, spécialiste des périphériques gamer pour ordinateur. Il a dévoilé au CES 2017 le



Le groupe Dell a, lui,



Toute l'actualité du CES 2017 L'édition 2017 du Consumer Electronics Show s'est déroulée sous le signe des constructeurs automobiles et des concept-car électriques et autonomes. Mais bien évidemment ce ne fut pas là le seul thème : réalité virtuelle, téléphonie, jeux vidéo et robotique, entre autres, ont également donné le ton du salon.Comme on pouvait s'y attendre, les constructeurs automobiles n'ont pas manqué le rendez-vous du CES 2017 où ils ont présenté leurs nouveautés en termes de connectivité des voitures, mais surtout de conduite autonome et de motorisation électrique.L'événement a commencé dès lundi 2 janvier 2017, en amont de l'ouverture du salon, avec la Portal (photos 1 et 2), le concept-car de Fiat Chrysler Automobiles. 100 % électrique et bien évidemment autonome, elle affiche une autonomie de 400 kilomètres.S'est ensuivi une annonce très attendue par le secteur automobile : la présentation par Faraday Future de la FF91 (voir photos 3 et 4), le premier modèle de la start-up, dévoilée le 3 janvier 2017. Prévue pour une commercialisation en 2018, la FF91 devrait s'attaquer directement à Tesla grâce à une accélération record (0 à 100 km/h en 2,3 secondes), la conduite autonome et une autonomie qui dépasse celle de la Tesla Model S P100D puisqu'elle atteint 600 kilomètres.Toyota, de son côté, a présenté aussi une voiture autonome, la Concept-i, le 4 janvier 2017 (photos 5 à 8). Par rapport à ses concurrentes elle présente une évolution de taille : une intelligence artificielle développée en interne par Toyota et baptisée « Yui » capable de communiquer avec les passagers et les personnes à l'extérieur du véhicule.Le dernier concept-car dévoilé au CES 2017, le 5 janvier 2017, a été développé par Honda (voir photos 9 et 10). Il s'agit de la NeuV, déjà largement anticipée en décembre 2016, qui présente là aussi une intelligence artificielle : le « emotion engine » capable de réagir en fonction de l'état émotionnel du conducteur.Si les constructeurs automobiles ont un peu volé la vedette au CES 2017, les firmes high-tech étaient bien présentes tout au long du salon.Qualcomm a dévoilé son tout dernier processeur pour smartphone, le Snapdragon 835 (images 11 à 13), qui devrait être embarqué par les smartphones haut de gamme d'une bonne partie des constructeurs dès 2017.Côté smartphones, BlackBerry a dévoilé en partie son futur BlackBerry Mercury, développé avec le groupe chinois TCL, tandis que Huawei a présenté en bonne et due forme le Honor 6X, smartphone à prix mini (photo 14).Côté jeux vidéo, Electronics Arts et Bioware ont offert aux fans un nouveau trailer de leur futur jeu issu de la saga, ainsi qu'une date de sortie : le 23 mars 2017 pour l'Europe. HTC, leader de la réalité virtuelle avec son casque Vive, n'a pas dévoilé de Vive 2 mais un dispositif permettant de rendre le casque utilisable sans fil (voir).Un projet qui a particulièrement étonné a été celui de Razer, spécialiste des périphériques gamer pour ordinateur. Il a dévoilé au CES 2017 le project Valerie (photo 18), un ordinateur portable doté de trois écrans… mais sans dire s'il restera au stade de prototype ou s'il sera possible de l'acheter un jour.Le groupe Dell a, lui, dévoilé un écran 8K pour ordinateur (cf photo 19), une première mondiale, dont le prix devrait dépasser les 5 000 euros. La firme spécialisée dans la sécurité informatique Norton a présenté son routeur maison ultra-sécurisé, le Norton Core (cf photos 20, 21) et, pour finir, le fabricant de jouets LEGO a dévoilé son kit pour créer des robots programmables, LEGO Boost

