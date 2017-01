// CES 2017 : Des nouvelles images de Mass Effect Andromeda

Diaporama : Mass Effect Andromeda est le nouveau volet de la saga Mass Effect développée par Electronics Arts et Bioware. Il sortira en mars 2017.

Le quatrième volet de la saga Mass Effect développée par le studio Bioware est probablement l'un des jeux les plus attendus de 2017 et pour cause : il devait initialement sortir fin 2016, mais il a été retardé. Au CES 2017, Electronics Arts et Bioware nous ont offert de nouvelles images.



Les fans de Mass Effect et du commandant Shepard, qui ne sera pas présent dans ce nouveau volet, ont également pu découvrir la date définitive de sortie du jeu. Une date qui confirme les rumeurs, nombreuses, sur Mass Effect Andromeda.



Mass Effect Andromeda se dévoile un peu plus en images

Dans le nouveau trailer de Mass Effect Andromeda, qu'Electronics Arts et Bioware ont offert aux fans le 5



Mass Effect Andromeda se déroule des centaines d'années après les événements de la trilogie originale et, surtout, dans une autre galaxie, Andromeda. Les joueurs incarneront Scott ou Sarah Ryder, dont l'équipe sera chargée d'explorer cette nouvelle galaxie à bord d'un nouveau vaisseau : le Tempest. Le Normandy, vaisseau de Shepard durant les volets 1, 2 et 3 n'est, logiquement, pas présent.



Bioware et EA dévoile donc un peu mieux le Tempest, ainsi que l'arbre des améliorations que le joueur pourra appliquer à ses personnages. Quelques cinématiques et, surtout, une scène de combat, finissent composer ce bref trailer diffusé lors du CES 2017.



Les deux studios ont surtout dévoilé l'information attendue par tous les joueurs : la date de sortie de Mass Effect Andromeda. Il sera disponible le 21 mars 2017 en Amérique du Nord et le 23 mars 2017 dans les autres pays, dont la France.



Outre la campagne solo, Mass Effect Andromeda devrait disposer d'un mode multijoueurs, qui aura un impact sur la campagne solo, mais auquel il ne sera pas nécessaire de jouer pour terminer le jeu : contrairement à Mass Effect 3, le mode multijoueurs de Mass Effect Andromeda n'aura aucune influence sur la fin du jeu.



